La Policía Local de Badajoz estrena una nueva Unidad de Intervención

Ep.

La Policía Local de Badajoz ha estrenado una nueva Unidad de Intervención, denominada Giapol, que ha comenzado a trabajar con 22 efectivos, entre dos mandos y 20 agentes, con el Casco Antiguo como principal punto de actuación pero también en otras barriadas de la ciudad o en las pedanías en colaboración con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, acompañado de la concejala de Policía Local, María José Solana; el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera; y el superintendente jefe de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, entre otras autoridades, ha saludado a los 22 efectivos con los que cuenta esta nueva unidad, cuya base de operaciones estará situada en la Subinspección o Subcomisaría de la Calle Montesinos, que pasa a abrir las 24 horas del día de lunes a domingo.



Para el regidor, este viernes es un "día importante para la ciudad en su conjunto" y "para evidentemente el cuerpo de la Policía Local de Badajoz" con la presentación en la Plaza Alta de esta unidad creada tras la reestructuración del propio servicio.



Sobre su cometido, ha explicado que, en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en la ciudad con la Policía Nacional y en las pedanías con la Guardia Civil, tendrá como responsabilidad "intervenir en aquellas causas o en aquellas sensaciones que pueden hacer que la vida de los vecinos, especialmente en el Casco Antiguo pero también aquellas otras barriadas que nos lo puedan demandar", zonas en las que se da "esa sensación" de "inseguridad que se puede vivir".



En su opinión, "hay un compromiso clarísimo de todas las administraciones y especialmente del ayuntamiento por dar el último impulso en la rehabilitación de nuestro Casco Antiguo", la cual conlleva actuar tanto en el patrimonio monumental, en el que "la ciudad ha avanzado mucho en los últimos años", o en la recuperación de viviendas con actuaciones como las previstas en El Campillo.



"Sin duda, otro de los elementos que entre todos tenemos que combatir es esa sensación que en algunos casos de inseguridad se puede vivir", ha incidido, para defender en todo caso que "muchas circunstancias tienen más que ver con la inseguridad subjetiva, con lo que uno siente", que con la "realidad" que dan los datos.



De esta manera, Fragoso ha señalado que en este contexto plantearon, "además como una misión de toda la policía en su conjunto", crear una unidad específica para poder dar un tratamiento "muy especial" al Casco Antiguo, y que cuenta con un horario "especial" para los días de mayor intensidad en el uso del centro histórico.



Ese régimen de horario, ha concretado, "va a permitir que un mismo miembro de la policía le haga un seguimiento durante por ejemplo viernes, sábado y domingo de lo que está ocurriendo en el Casco Antiguo porque va a ser el mismo que va a tener el mismo turno horario", y "por tanto va a permitir percibir cómo se están moviendo las cosas en este entorno".



Ha destacado también la posibilidad que incorpora el Giapol de la apertura durante 24 horas "ya" de la Subinspección o Subcomisaría de la calle Montesinos del Casco Antiguo, "donde ya va a tener presencia de esta unidad específica con los cometidos que tiene".



DOS SEMANAS EN PRUEBA



Francisco Javier Fragoso ha comentado igualmente que el Giapol lleva dos semanas en pruebas y que esta unidad integrada dentro de los 220 policías con los que cuenta hoy en día la ciudad "está teniendo unos resultados magníficos" y, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se han dado unos datos "muy importantes".



Ante ello, se ha referido a la intervención del Giapol en la reyerta con arma blanca sucedida este pasado jueves en la Calle Benegas o al número de detenciones practicadas "en el ámbito tanto del menudeo de drogas, en el ámbito incluso del incumplimiento de aquellas ordenanzas que le hacen la vida más difícil al resto de vecinos que viven en el Casco Antiguo".



"Hoy la Policía Local da un paso más en ese compromiso definitivo de recuperar nuestro Casco Antiguo y que, por lo tanto, la vida aquí sea más atractiva que en otros puntos de la ciudad, porque incorporará no solo los mismos estándares de calidad, sino además las emociones en las que todo el mundo sentimos que el Casco Antiguo es nuestra barriada, independientemente de que vivamos en otra", ha puesto en valor.



Asimismo, ha manifestado, el Giapol va a tener una formación "también muy específica para intervenciones en situaciones de las que normalmente no estaban llamados los policías locales a intervenir", ante lo cual ha agradecido la colaboración en materia de formación y en coordinación tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía.



"Que demuestra una vez más que en este ámbito solo se puede trabajar de una forma, que es coordinado y con unas magníficas relaciones como hoy existen entre los tres cuerpos policiales que nos dan ser una de las capitales de España con mayores índices de seguridad", ha abundado el alcalde, que ha defendido a continuación "que hay que seguir avanzando en este ámbito, y muy específicamente en el Casco Antiguo", aunque el Giapol también actuará en "aquellas barriadas que, por sus peculiaridades, se requiera hacerlo".



CONTROLES, ESTUPEFACIENTES O ARMAS



Por su parte, el superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, ha detallado que en estas dos semanas de prueba del Giapol "ha habido muy buenos resultados" con la realización de 35 controles en dos semanas, cerca de medio centenar de actas de estupefacientes en el Casco Antiguo o la intervención de armas, cuchillos, navajas "e incluso un hacha".



Para el jefe de la Policía Local, "los resultados la verdad es que no pueden ser mejores" y, aunque a partir de este viernes "ya será un poco más formal" la presencia del Giapol, los vecinos sabían puntualmente que "ya estaba puesto que se ve" a esta unidad que interviene en grupo o que hace controles o paradas estáticas en puntos estratégicos que "interesan para eliminar los problemas de convivencia que a día de hoy tiene el Casco Antiguo".



"Que esperemos que en los próximos meses vayan remitiendo o incluso se puedan eliminar", ha confiado, para recordar que el Giapol se dividen en dos grupos, entre uno que trabaja de martes a viernes en turnos de mañana y tarde, y otro al completo las noches de jueves, viernes y sábado consecutivas.



Los domingos y los lunes actuará la policía de proximidad salvo en fechas concretas como el Lunes de Carnaval o los domingos que haya fútbol, según Rubén Muñoz, que ha recordado que el Giapol viste una uniformidad diferente con sistemas de protección para el tipo de intervenciones previstas o una bobina que llegará en las próximas semanas; todo ello por motivos de "operatividad" y para "poder diferenciar una unidad específica y especial dentro de la Policía Local" como por ejemplo la unidad canina lleva un mono o Tráfico petos reflectantes.