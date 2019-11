Cs defiende que "se va a cumplir" acuerdo de gobernabilidad firmado con el PP en Badajoz

Ep

Concretamente, ha recalcado que "se va a cumplir" el acuerdo de gobernabilidad firmado con el PP en la capital pacense "para cuatro años", según el cual, gobernaría la capital pacense dos años cada partido.



Un acuerdo que supone "una buena fórmula para la ciudad", ha defendido Gragera, quien ha resaltado que "no hay debate o no debe haber debate" dado que cuando los ciudadanos pacenses votaron en las elecciones del pasado mes de mayo sabían que lo hacían "para cuatro años".



"A partir de ahí nosotros alcanzamos un acuerdo de gobernabilidad para la ciudad para cuatro años y se va a cumplir", ha destacado Gragera a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz, sobre las declaraciones del alcalde, Francisco Javier Fragoso, en las que aseguraba que es una persona "de palabra" y que "la ciudad sigue con el mismo ritmo y la hoja de ruta marcada".



Así, y respecto a las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, que ha instado este martes a Cs a "reflexionar" sobre su futuro en esta institución, tras los resultados electorales del 10 de noviembre, Ignacio Gragera ha sostenido que "los demás pueden decir y pueden especular con todas las cuestiones que ellos quieran", pero que desde Cs siguen con su "idea" de alternarse dos años en la alcaldía.



Se trata de una fórmula que "suma" cuando "además hay consenso entre nuestros votantes, que no tienen por qué ser exactamente los mismos a nivel nacional, que a nivel autonómico, ni a nivel local", ha apuntado el portavoz de la formación naranja en el ayuntamiento.



"Por tanto con la plena confianza de que esta solución es la mejor para la ciudad de Badajoz", ha insistido, a la vez que ha señalado, en relación a que para Cabezas la "debacle electoral" sufrida por Cs haya sido "precisamente por blanquear a la extrema derecha en las instituciones", que "son lecturas que cada cual hace".



"Hemos firmado un acuerdo con el PP que creíamos muy beneficioso y, a partir de ahí, cada cual toma su interpretación interesada, el señor Cabezas hace dos semanas escasas se vanagloriaba de que era la lista más votada, ya no dice que es la lista más votada porque ya no puede extrapolar los resultados a los resultados del 10N", ha recalcado.



VOTO "CIRCUNSTANCIAL" EL 10N



Del mismo modo, Gragera ha defendido que el voto obtenido por Ciudadanos en los pasados comicios generales es "circunstancial" y que los resultados de las locales "no tienen nada que ver con las nacionales" porque "en los apoyos que puedan tener unos y otros también dependen mucho de las personas que están en esos puestos, en este caso de Cabezas", así como en que "las lecturas que se hagan son completamente interesadas y partidistas".



En este mismo sentido, ha insistido en que se intentan "equiparar" los resultados de las generales de abril con los resultados de las del pasado domingo y las autonómicas y municipales de mayo cuando "ya" los propios resultados de abril y mayo "no tuvieron nada que ver porque el componente municipal no tiene nada que ver con el componente nacional".



AUTOCRÍTICA



De este modo, Gragera ha apuntillado que, como partido, asumen el resultado del 10N, lo han dicho y seguirán diciendo que "hay que hacer autocrítica" y el primero que la ha hecho ha sido el hasta ahora presidente Albert Rivera, tras cuya dimisión se abre "un proceso en el que se tiene que nombrar una gestora, se tiene que ir a una asamblea extraordinaria".



"A partir de ahí el partido se recompondrá, seguimos con el proyecto y simplemente es analizar el por qué, nosotros creemos que en un entorno tan polarizado y tan teledirigido por los interesados en la polarización pues obviamente los proyectos que más sufren son los de centro y los proyectos moderados", ha explicado.



Seguidamente, ha reiterado que "no es algo estructural" sino "coyuntural de las circunstancias del momento" y que "al igual que hubo una gran variación entre los resultados de abril y de mayo" también "ha habido ahora una gran variación" con los resultados de noviembre.



No obstante, ha remachado que "esto cambia mucho" y que, desde Cs, siguen con "la ilusión intacta", "con ganas de seguir trabajando por el país" y "principalmente en lo que a él mismo le "toca" por la ciudad de Badajoz, puesto que los resultados de la formación naranja el 10N "ni son extrapolables ni afecta al día a día del ayuntamiento".



DIMISIÓN DE RIVERA



Finalmente y preguntado el próximo líder en Cs tras la dimisión de Rivera, Ignacio Gragera ha considerado que "es el momento sí de repensar y de ver cuál es la estrategia general del partido", en qué pueden mejorar y en qué pueden seguir aportando a la política nacional y al interés general de los ciudadanos de España, "siempre dentro de un proyecto como el que siempre ha defendido Ciudadanos que es un proyecto de centro, un proyecto liberal, un proyecto moderado". "Las cosas se calmarán o entendemos que se calmarán y a partir de ahí a recomponer el partido y a seguir aportando para España", ha concluido Gragera, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, antes de la inauguración del Foro de Emprendimiento Social que se celebra este miércoles en el Palacio de Congresos de Badajoz.