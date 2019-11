El sorteo del 11/11 de la ONCE deja un millón de euros en Badajoz

Ep.



El sorteo del 11/11 de la ONCE ha repartido premios de un millón de euros en Valencia, Zaragoza, Badajoz y Sevilla, según ha informado la Organización Nacional de Ciegos Españoles en un comunicado.



Además, también ha dejado premios de 111.000 euros al cupón repartidos por todos los puntos de la geografía española, así como otros muchos cupones premiados con cantidades de 40.000 euros, 2.500, y 1.000 euros al cupón.



Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la web 'www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados.