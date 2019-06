Cabezas reclama "transparencia" al "tripartito" del Ayuntamiento de Badajoz

Ep.

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha exigido "transparencia" al "tripartito" formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en relación a los cuales ha tildado de "intolerable" y que la ciudadanía "no merece" la "ocultación" de los compromisos de los dos primeros partidos con el tercero.

"Al tripartito que votó a Fragoso le exijo transparencia y se lo pido a los tres partidos porque los tres partidos son hasta hoy los que han decidido el devenir municipal desde el pasado sábado", ha expuesto Cabezas.

En este mismo sentido, ha reclamado al edil de Cs Ignacio Gragera, que pida a su vez al alcalde Francisco Javier Fragoso "que haga público el acuerdo nacional para municipios del PP y Vox" puesto que "todavía" está "esperando" conocer "en qué consiste".

Al respecto, ha matizado que se lo pide a Gragera porque "él dice que quiere abanderar el cambio tranquilo municipal desde dentro", a la vez que ha criticado sobre el edil de la formación naranja y en alusión al PP de Fragoso que "ahora son indivisibles y están unidos en la misma suerte" y le ha instado a que "no se mimetice" con el primer edil "porque ya habla como él de este cambio tranquilo y abraza la incoherencia".

Así lo ha señalado en su primera rueda de prensa "de esta nueva legislatura insólita" y en la que ha cuestionado la "coherencia" de Fragoso por el "apagón informativo" de estos días, sobre lo cual ha sostenido que "cuando él quiere bien que se dedica a llamar a todos los medios de comunicación" para que "le entrevisten y poder decir abiertamente, según él y según a los ojos del Partido Popular, lo extraordinaria que estaba Badajoz".

Cabezas ha pedido igualmente tanto a Fragoso como a Gragera y al edil de Vox, Alejandro Vélez, "que hagan público ese acuerdo nacional que afecta a la ciudad de Badajoz" y, por "interés público" de la capital pacense, que el correo electrónico entre Fragoso y Vélez y citado esta semana por este último "se haga también público" puesto que, en su opinión, "no" es personal y "afecta" a la institución.

"ALIANZA MENTIROSA"

Para Ricardo Cabezas, "todos sabemos que son tres y empezar mintiendo les invalida para gobernar por estar basado su gobierno en una alianza mentirosa" y cuando Vélez le da la "mayoría" a Fragoso "le está dando simultáneamente a Gragera también poder para realizar ese desembarco dentro de dos años" en la alcaldía, por lo que ha valorado que "es absurdo negar esta colaboración" y "este pacto entre las dos derechas y la ultraderecha de la ciudad de Badajoz".

Seguidamente, ha reconocido que "le da igual" cómo se reparta el "trifachito" las concejalías o que consideren como a un "ingenuo" al concejal de Vox que "va pidiendo desde los medios una concejalía prometida y no se cuántas prebendas más", que Gragera, que "va a ser portavoz y primer teniente de alcalde", "le ignore" o que Fragoso "no le responda en tiempo y forma".

Sí ha confiado en que el nuevo equipo de gobierno no suponga más gastos que en la anterior legislatura, que no aumente el número de trabajadores eventuales y de confianza del ayuntamiento y sean los mismos que en la anterior legislatura, 19, sobre lo cual ha aceptado que haya uno más al haber un grupo municipal más en el consistorio pero no "ningún asesor para ningún grupo".

ENTRAR EN LA JUNTA DE GOBIERNO

Finalmente, Cabezas ha reclamado, como grupo municipal más numeroso, acudir sin retribución a las juntas de gobierno, en relación a las cuales ha recordado que ya en 1991 era una "práctica habitual" con el socialista Manuel Rojas como alcalde y por la que el líder de la oposición, en aquel entonces el 'popular' Miguel Ángel Celdrán, entraba en dichas juntas que se celebran cada viernes.

"Además de ser el líder de la oposición soy el ganador de las elecciones y con diferencia, qué menos que tengan ese detalle", ha defendido, al tiempo que ha criticado la "parálisis" de la ciudad y que, durante esta primera semana tras la constitución de la corporación y como es "habitual" en anteriores mandatos, no se vaya a celebrar la sesión plenaria en la que se someten a aprobación cuestiones como la delegación de concejalías.