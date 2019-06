Repetición elecciones en Cordobilla de Lácara no retrasa constitución Diputación Badajoz

Ep

La repetición de las elecciones del pasado 26 de mayo en la localidad pacense de Cordobilla de Lácara, ordenada por la Junta Electoral Central, no impedirá que se constituya la Diputación de Badajoz el próximo sábado, 29 de junio.



Así lo indica el partido regionalista Extremeños a través de un mensaje en Twitter, que acompaña con una comunicación de la Junta Electoral de Zona de Mérida que confirma que la reedición de los comicios en Cordobilla no afecta a la constitución de la institución provincial.



En su escrito, la junta electoral hace referencia al art. 205 de la LOREG y a un acuerdo de 2007 de la Junta Electoral Central sobre la interpretación de dicho artículo.



El mismo señala que en el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, "no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial".



Dicho artículo añade que en el supuesto de que como consecuencia de la celebración de elecciones locales parciales se altere la atribución de puestos en la Diputación Provincial, las juntas electorales de zona deberán realizar "las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación".



Por tanto, la institución provincial pacense podrá constituirse con normalidad el próximo sábado, 29 de junio. En virtud de los resultados del pasado 26-M, el PSOE contará con 20 diputados provinciales, el PP con seis, y Ciudadanos entraría en la Institución Provincial con uno.



Cabe recordar que la Junta Electoral Central ha ordenado la repetición de las elecciones municipales en Cordobilla de Lácara tras la "grave irregularidad" ocurrida al retirar de la urna una papeleta al azar.



Así lo ha establecido la Junta Electoral Central, en una resolución de este pasado lunes, 10 de junio, en el que ha acordado estimar el recurso presentado por la coalición Extremeños después de que un vecino votara por correo y en la mesa electoral.



En estas elecciones municipales el PSOE obtuvo 226 votos mientras que la coalición Extremeños consiguió 225 sufragios, ante lo que la Junta Electoral Central establece que "la retirada de cualquier papeleta ha podido afectar definitivamente al resultado de la votación".



Así, considera esta resolución que "la retirada de una papeleta al azar constituye una grave irregularidad", y que supone una "privación" del ejercicio del derecho de sufragio pasivo recogido en la Constitución Española.



Por este motivo, la Junta Electoral Central ha estimado el recurso presentado por Extremeños y ha declarado la nulidad de las elecciones en la Mesa Electoral única de Cordobilla de Lácara, que deberá efectuar una nueva convocatoria electoral.



Concluye la Junta Electoral Central asegurando que contra este acuerdo de repetir las elecciones no cabe recurso.