PP: "Decisiones importantes" sobre el futuro gobierno de Badajoz se tomarán en Madrid

Ep



El alcalde de Badajoz en funciones y candidato a la reelección por el PP, Francisco Javier Fragoso, ha defendido que en Madrid "se tomarán las decisiones importantes" sobre el futuro gobierno de la ciudad tras las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, cuando los ciudadanos abogaron ese día por "una mayoría sociológica de centro derecha".



En esta línea, ha señalado que "en estos momentos ese debe ser el paso". "Lo que hay que hacer es un llamamiento para que entiendan cuál ha sido la voluntad que han expresado los ciudadanos", ha valorado Fragoso.



De esta manera, y preguntado por los periodistas por si se están manteniendo contactos a nivel local, regional o nacional en Madrid, ha sostenido que es en la capital española donde "sin duda" se están produciendo estas conversaciones.



"Y no les quepa la menor duda porque así lo ha trasladado ya uno de los grupos políticos, es donde se tomarán las decisiones importantes", ha agregado.



"SIN NOVEDAD EN EL FRENTE"



"Sin novedad en el frente, ya les comenté que en el momento en el que haya algo que transmitir en mi caso yo convocaré a todos los medios de comunicación, y tanto para transmitiros si vamos por un camino o si vamos por el otro lo haré en ese momento público", ha comentado Fragoso preguntado por posibles novedades de acuerdos de cara al gobierno de la ciudad.



Al respecto, ha insistido en que no es "partidario" de ello en momentos en los cuales "se generan muchas tensiones y presiones", dado que los partidos lo que se están "jugando" es "el futuro de la ciudad y del próximo gobierno"; algo que "hay que hacerlo con la tranquilidad y el sosiego necesario" y en lo cual "en nada colabora ir en cada momento radiando lo que puede uno tener de sensaciones". "Porque no son más que sensaciones y a veces la subjetividad pueda a uno hacerle confundir la realidad", ha comentado.



Fragoso no ha querido responder a si están avanzando las negociaciones, aunque sí ha apuntado en relación a si se continúan manteniendo que "nada se rompe ni nada hay tampoco formalmente como para poder decir que haya algo significativo" y, sobre si mantiene el contacto también con VOX, ha dicho que no va a "radiar" ni a "contar nada".