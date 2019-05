VOX pasa "de ser insignificante" a ser "bastante necesario" para gobernabilidad de Badajoz

Ep.

El candidato de VOX a la Alcaldía de Badajoz, Alejandro Vélez, ha recalcado que "de ser insignificantes en la ciudad" han pasado a ser o poder "llegar a ser bastante necesarios para la gobernabilidad o la gobernanza" de ésta, sobre lo cual ha situado una auditoría externa de las cuentas del ayuntamiento como una de las "primeras líneas para dar un apoyo" a otra formación.

En declaraciones a los medios tras los comicios de este 26 de mayo, en los que el PSOE ha arrebatado con 11 concejales la mayoría al PP, que obtiene 9, Ciudadanos 4 y VOX, Podemos y Badajoz Adelante uno cada uno, Vélez ha señalado en primer lugar que "está claro" que su valoración es "muy positiva" después de que hace cuatro años obtuvieran "escasamente" 300 votos y actualmente más de 3.000.

"De ser insignificantes en la ciudad de Badajoz, ahora mismo somos o podemos llegar a ser bastante necesarios para la gobernabilidad o la gobernanza de esta ciudad", ha señalado Vélez, que se ha mostrado "muy satisfecho" por el resultado obtenido por la formación que representa en las elecciones municipales, que no les ha sido "fácil" y durante cuya campaña han sido a su juicio el partido que menos ha gastado.

Igualmente, ha lamentado que "por desgracia también su candidato ha recibido más críticas, lo han estigmatizado, han atacado incluso su intimidad, su honor", por lo que se sienten "por todas estas circunstancias más orgullosos y más satisfechos por el resultado".

LA GOBERNANZA DE BADAJOZ

Asimismo y de cara a la gobernanza de la ciudad, Alejandro Vélez ha adelantado que VOX van a estar "incómodos con la izquierda" y que "con cualquier partido de izquierda no" van a gobernar, aunque sí que están "abiertos a las demás opciones que no sean de izquierda".

"Tampoco significa que vamos a ser un cheque en blanco para, a lo mejor, si se está pensando un Partido Popular o Fragoso, ¿no?", ha advertido, a la vez que se ha mostrado partidario de "sentarse", "analizar", "ver el resto de partidos también qué dicen" y "qué pactos quieren".

Por parte de VOX, ha continuado, estarán "atentos" y "sobre todo saben que no" van a gobernar con la izquierda. "Eso lo tenemos muy claro, otros a lo mejor no lo tienen tan claro, nosotros sí", ha expuesto.

En este contexto y sobre posibles líneas rojas o condiciones, el candidato de VOX ha insistido en conocer la postura del resto de formaciones con las que "en un momento dado" podrían "entrar a formar parte o dar la posibilidad de investidura" y en que "no" tienen "prisa por ocupar sillones".

"A nosotros el sillón ahora mismo no nos importa, en un momento dado podemos dar el apoyo para que se constituya el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pero no estamos ahora mismo pensando a cambio de qué, de un sillón", ha incidido Vélez, para quien ya se ha visto en Andalucía y van a seguir "demostrando" en el resto de administraciones que "no" están "como locos a ocupar ningún sillón a cualquier precio".

"Siempre dije en campaña electoral y si en un momento dado tiene que ser con el Partido Popular y con otras formaciones que hay que airear el ayuntamiento, hay que abrir puertas, ventanas, cajones, y es verdad que habrá que, y lo he dicho siempre, hacer una auditoría externa para empezar a tener una base, que es que las cuentas estén claras", ha defendido tras "muchos" años de gobierno del PP en los que "a lo mejor en un momento dado no se ha podido gestionar de las mejores maneras o haya habido algo un poco más raro".

De este modo, Vélez ha confirmado que le gustaría que ésa fuera una de las "primeras líneas para dar un apoyo", dado que aunque en los programas electorales "todos nos parecemos muchísimo", la problemática de Badajoz "la sabemos todos" y dan "prácticamente las mismas soluciones", sí hay que poner "alguna línea un poco más contundente en el sentido de la transparencia porque este ayuntamiento ha cojeado bastante de ser poco transparente", ha concluido.