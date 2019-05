Lola Índigo y OBK actuarán el 8 de junio en la fiesta 'Los Palomos' de Badajoz

Ep.



Lola Índigo y OBK en el escenario de la Alcazaba y la DJ Sofía Cristo y los también DJ Piterarnao and Don Peipe en el de Puerta Palma actuarán el próximo 8 de junio en la fiesta de la diversidad y del activismo LGBTI 'Los Palomos' de Badajoz.



Una fiesta que se celebra del 17 de mayo al 8 de junio centrada en esta ocasión en homenajear el activismo LGBTI, así como en la visibilidad de la diversidad familiar con la segunda edición de 'Los Palomos KIDS'.



El presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez; la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; han presentado la novena edición de esta fiesta surgida en la primavera de 2011 a raíz de unas declaraciones del entonces regidor de la ciudad, Miguel Ángel Celdrán, y en cuya puesta en marcha tuvo un papel activo el programa 'El intermedio' de La Sexta, mientras que en su segundo año de celebración tomó las riendas del evento Fundación Triángulo con colaboración institucional.



Para José María Núñez, 'Los Palomos' es un evento "consolidado como la referencia de la celebración de la diversidad sexual y de género y la diversidad afectivosexual" en una tierra como Extremadura, que "se ha hecho cómplice de esta causa" desde sus inicios, y este año "vuelve lamentablemente a cobrar más sentido que nunca".



"Creo que a nadie se le escapa que, en los últimos meses, hemos escuchado en nuestro país cosas que hace tiempo que no oíamos; hace bastante tiempo que no escuchábamos a nadie volver a cuestionar que dos hombres nos podemos casar o que dos mujeres podían casarse, que podemos formar una familia", ha lamentado Núñez, que ha incidido en que "hay quien está volviendo a poner esos elementos en la palestra política".



"Afortunadamente, la gran mayoría de los partidos políticos están con nosotros y nosotras y, sobre todo, y lo más importante sin infravalorar a los partidos políticos, la ciudadanía sabemos que está con nosotros", ha agregado, para señalar que, por eso, 'Los Palomos' 2019 "elevan el nivel de activismo" y la defensa de los derechos y libertades al considerar la organización que "vuelve a ser necesario", bajo el lema 'Retomamos las calles' para "llenar Badajoz de diversidad, de fiesta y de color y de celebración de la diversidad y de reivindicación a través de la fiesta".

TEATRO, EXPOSICIONES Y LIBROS

El plato fuerte de 'Los Palomos' serán las actuaciones del 8 de junio, en el escenario de Puerta Palma a cargo de los DJ pacenses Piterarnao and Don Peipe, recién aterrizados de China con su potente música electrónica que hará vibrar al público más joven, junto a la también DJ y activista lesbiana Sofía Cristo que participó en la edición de 2017 con un espectáculo "impecable" que "encandiló" a los asistentes.

En el caso de la Alcazaba, se mezclan juventud y veteranía con Lola Índigo, el grupo pop español que lidera la cantante, bailarina y participante del talent show 'Operación Triunfo', Míriam Doblas más conocida como 'Mimi', junto a Mónica Peña, Saydi Lubanzadio, Claudia Rivera y Laura Ruiz, todas ellas participantes del reality show 'Fama ¡a bailar!' menos Ruiz.

También actuará OBK del malagueño Jordi Sánchez, que sigue al frente del ex dúo 28 años después de darse a conocer con el single 'De qué me sirve llorar'. El programa, cuya imagen ilustra la extremeña Natalia Rodpi reflejando la diversidad social con los colores de la bandera arcoíris, se completa con distintas actividades destacadas por Núñez, como la obra teatral 'Elisa y Marcela se casan' que A Panadaria Producciones pone en escena el 4 de junio en el López de Ayala, en colaboración con la Diputación de Badajoz y basada en la historia real de dos mujeres que se casaron en La Coruña en 1901, una de ellas haciéndose pasar por un hombre.

La coordinadora del área de Familias de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, también ha resaltado la celebración de la segunda edición de 'Los Palomos Kids', dirigida al público familiar y que abordará la visibilidad de las familias LGBTI el 1 de junio en la Plaza Alta con la actuación de La Chicacharcos & the Katiuscas Band.

Núñez ha añadido, además, dos exposiciones fotográficas, una sobre la realidad trans y la situación internacional LGBTI de Anja Bruscheweiler y otra colectiva a favor de la visibilidad lésbica, así como la conferencia sobre la "identidad muxe" que ofrecerá la antropóloga y activista mexicana Amaranta Gómez y la presentación de los libros 'La doble transición' de Raúl Solís y 'Lo nuestro sí que es mundial' de Ramón Martínez.

Otras actividades de 'Los Palomos' se celebrarán en el Casco Antiguo el 7 de junio con una carrera de bolsos y tacones en el edificio El Silencio y 'La Fiesta de Las Palomas' en el gastro bar El Carmen; la IV Ruta de la tapa y de la tarta LGBTI o el 2 de junio la IV Carrera 'Los Palomos- Aqualia' en la que colabora 'Patrocina un deportista' y que cuenta con dos carreras de 5 y 10 kilómetros y una caminata de 2,5.

APOYO INSTITUCIONAL

Por su parte, tanto Gil Rosiña como Fragoso han mostrado el apoyo de la Junta y del ayuntamiento a esta fiesta que, para la portavoz de la Junta de Extremadura, "ya no" es de la ciudad que la acoge desde sus inicios sino de la propia región y que muestra "la mejor imagen" de la comunidad, que es "amable", que "tiende la mano", que "proyecta el futuro" y que "además mira al pasado para reconocer lo que otros hicieron antes de estar aquí al frente de las decisiones, al frente del activismo".

Así, Francisco Javier Fragoso ha mostrado la "tremenda importancia" de esta actividad para la capital pacense, dado que "en alguna medida refleja parte del carácter" que ha caracterizado a la ciudad durante "muchísimos años" como una población "amable", "tolerante" y en la que "nadie nunca es mirado de forma rara, independientemente de su nacionalidad, su raza, sus creencias, de su condición sexual".

Por último, ha añadido a las palabras de Gil Rosiña que 'Los Palomos' trasciende de lo regional al ser un "referente" a nivel ibérico en España y Portugal, ante lo cual ha agradecido el esfuerzo y trabajo de Fundación Triángulo en su organización, este año con un cartel "atractivo" y una programación "comprometida" con el activismo LGBTI.