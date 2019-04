Cabezas propone actualizar parques del río con un auditorio al aire libre o puntos wiffi

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y candidato a la Alcaldía por el PSOE, Ricardo Cabezas, ha propuesto actualizar los parques del río de la ciudad con nuevas propuestas para disfrute de los ciudadanos, como un auditorio al aire libre para 240 personas, puntos wifi y de recarga gratis de teléfonos móviles por energía solar o fuentes de agua a ras de suelo para refrescarse.

Otras propuestas consisten en ampliar las zonas infantiles y el aparcamiento de autocaravanas, la instalación de baños o de un icono de Badajoz en 3D para 'photocall', además de una Carta de Servicios del Parque con certificación oficial, según ha explicado Cabezas, para quien al alcalde, Francisco Javier Fragoso, "no le llega la camisa al cuello" dado que lleva a su equipo "a marchas forzadas para adecentar la ciudad antes de elecciones".

No obstante, ha vaticinado que "este esfuerzo de última hora de nada le servirá" y "no cumplirá con la ciudadanía", al tiempo que ha asegurado que el PP "quería hacer en ocho meses lo que no han hecho en los otros 40 meses de legislatura y les ha pillado el carrito de los helados".

"Se ha llegado a una situación de estrangulamiento municipal que se resume en que el ayuntamiento es incapaz de poner al día la ciudad", ha afirmado.

En este sentido, Cabezas ha reprochado a Fragoso que "ahora" quiera escuchar al vecindario cuando le "consta" que "a cientos de ellos les ha dado el silencio administrativo como respuesta". "La escucha no se anuncia, se practica todos los días", ha advertido al alcalde.

PROPUESTAS PARA EL PARQUE DEL RÍO

Para Ricardo Cabezas, si el equipo del PP "no ha sabido mantener la ciudad" es "imposible" que se hayan propuesto acciones para mejorar e innovar cuestiones como parques y jardines, ante lo cual ha presentado una serie de ideas que sacará adelante si es el próximo alcalde de la ciudad.

Sobre las ideas de Cabezas para modernizar los parques del río tanto en la margen derecha como la izquierda, ha explicado que se trata de "mejorar y actualizar" los servicios que presta el parque a sus usuarios y ha señalado que dicho espacio "no solo necesita ser mimado", sino que se tiene que intentar mejorar con nuevos servicios a la ciudadanía "que no distorsionen la armonía actual de los espacios".

De esta manera, se ha comprometido a incorporar "nuevos alicientes y actividades culturales, sociales y deportivas que hagan de este enclave un lugar especial que sea el orgullo de todos los pacenses".

Así, ha apuntillado que, en su programa de gobierno para la ciudad, ha incluido la construcción de un auditorio al aire libre para unas 240 personas "sin distorsión del entorno" y donde desarrollar actividades de pequeño formato a la caída del sol como microteatro, circo, magia, monólogos o cine y con una pantalla junto al río con programación fija e independiente.

También plantea establecer unas cabinas de puntos wifi con posibilidad de recarga gratis de teléfonos móviles por energía solar; instalar una zona de fuentes de agua a ras de suelo para refrescarse y delimitadas por césped y la ampliación de las zonas infantiles y la de autocaravanas.

El programa socialista incluye igualmente la creación de baños públicos en las inmediaciones de los actuales kioscos, algo que pidieron nada más abrir el parque en 2015, y es intención también del candidato socialista situar entre los dos puentes un icono Badajoz 3D, a modo de photocall, donde los usuarios del parque puedan hacer fotos de recuerdo con el nombre de la ciudad en ellas.

Finalmente, y "como arranque de una mejor gestión de los parques y jardines de la ciudad", los parques del río, incluidos los arroyos, contarán según la propuesta de Cabezas con una Carta de Servicios del Parque con certificación oficial, con el objetivo de "reforzar el compromiso de la ciudad con el medio ambiente" y de ser "un soporte fundamental de exigencia en la mejora continua de espacios al servicio de la ciudadanía".