PSOE de Badajoz dice que "con toda seguridad" no va a haber mina de uranio

Ep

El secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Rafael Lemus, ha sostenido que "no va a haber mina de uranio con toda seguridad en esa zona".

"Enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de los pueblos que se verían afectados por una hipotética mina de uranio. También quiero trasladar que fueron los alcaldes socialistas y las alcaldesas socialistas quienes se opusieron desde el principio a que ni siquiera se llevara a cabo la actividad de investigación sobre las posibilidades de explotación de esa mina", ha recalcado Lemus.

Al respecto, ha abundado en que "desde el principio" dichos regidores socialistas en colaboración también con "algún" primer edil del PP se han reunido con la Junta de Extremadura y han puesto de manifiesto "su oposición frontal a este proyecto", en relación al cual han presentado una serie de alegaciones "para que ni tan siquiera se llevaran a cabo las labores de estudio y de investigación".

Fruto de dichas alegaciones, ha continuado, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura "se han suspendido los permisos de investigación para esta empresa con este proyecto", lo cual se ha producido "principalmente" porque han presentado recursos estos consistorios, "mayoritariamente socialistas".

Así lo ha señalado acompañado de los alcaldes socialistas de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo; de Higuera de Vargas, José Torvisco; y de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Zahínos, Marisa Matamoros, en una rueda de prensa en la que ha mostrado la posición del PSOE ante "la zozobra y el alarmismo" que se ha creado en torno al proyecto que una empresa privada quiere desarrollar en estos términos municipales para poder abrir y explotar una mina de uranio.

ANTE NOTARIO

Para Rafael Lemus, la posición del PSOE es "coherente" con su "sensibilidad primero medioambiental y en segundo lugar municipalista" y ha indicado que ya ha dicho el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "la última palabra la tienen y la tendrán los ayuntamientos de los pueblos afectados", como así lo ha manifestado con el proyecto de la mina de litio en Cáceres y "de nuevo lo ha vuelto a reafirmar" con la de uranio en la comarca pacense de Sierra Suroeste.

"Y los ayuntamientos socialistas han dicho de manera taxativa que no quieren un proyecto de mina de uranio en sus zonas", ha recalcado Lemus, que ha anunciado que "no solamente lo han dicho" sino que la semana que viene tienen programado acudir ante notario "con un compromiso por escrito diciendo que, pase lo que pase, gane quien gane las elecciones, el Partido Socialista de estos pueblos se va a oponer a que se desarrolle ningún tipo de proyecto de explotación de una posible mina de uranio".

En este contexto, ha invitado al Partido Popular, tanto a sus alcaldes como a sus candidatos, a que "acompañen" al PSOE la próxima semana, "cuando puedan todos", al notario de la zona que podría ser el de Jerez de los Caballeros para que haya un "compromiso" por parte de los dos principales partidos de la zona "ante notario oponiéndose a la mina de uranio".

"CLARIDAD" DEL PSOE VS "INCOHERENCIA" DEL PP

En su intervención, el secretario provincial del PSOE ha defendido que la posición de dicho partido "desde un principio ha sido clara y nítida, la última palabra la tienen los ayuntamientos" y que así lo ha dicho tanto en el caso de Cáceres como de la comarca de Sierra Suroeste, mientras que "en cambio" la línea del PP "es del todo incoherente" dado que, por un lado, se está manifestando en Almaraz para que no se cierre la central nuclear y, por otro, también lo hacen en Zahínos para que no se instale una mina de uranio.

"Porque el Partido Popular al final va donde hay lío, o sea, no piensa ni siquiera en qué puede ser lo mejor para el pueblo, donde hay lío hay está y así les va", ha criticado Lemus, que ha respetado las movilizaciones que se están realizando por parte de la plataforma ciudadana y "apolítica" creada en estos pueblos, desde la cual han indicado a los políticos del PSOE que querían que la manifestación celebrada este pasado jueves fuera "apolítica", razón por la cual decidieron "no acompañarles".

No obstante, ha agregado, se sorprendieron de que en dicha protesta en la capital autonómica hubiera un "desfile de cargos del Partido Popular", a quien ha pedido que "respete" la decisión de la plataforma de que sus reivindicaciones sean "apolíticas" y que "por favor deje de contaminar" porque, a pesar de la cercanía de las elecciones del 26 de mayo, "buscando lío, enredando y alarmando a la ciudadanía no se consiguen los votos", ha advertido.

Finalmente y preguntado por la actual situación de la mina de uranio, Rafael Lemus ha concretado que una empresa ha solicitado los permisos para investigar cuáles pueden ser los recursos mineros de dicha zona, cuyos ayuntamientos como los que le acompañan en esta comparecencia han presentado una serie de recursos ante el Ejecutivo autonómico que ha dictaminado que, hasta que no se resuelvan, "no va a conceder ningún permiso de investigación".

"Estamos en la primera fase y todo apunta, tal y como ha indicado el presidente de la Junta de Extremadura, que si la última palabra la tienen los ayuntamientos y los ayuntamientos dicen que no quieren mina, no va a haber mina", ha concluido Lemus, que ha insistido en que desde el PSOE respetan las movilizaciones y que la gente se manifieste, pero "no hay nada ya por qué movilizarse" dado que "no va a haber mina de uranio con toda seguridad en esa zona".