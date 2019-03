La I Feria de Franquicias reunirá en Badajoz a más de 50 marcas la próxima semana

El NH Gran Casino Extremadura de Badajoz será sede el próximo jueves, 7 de marzo, de la I Feria de Franquicias de Extremadura, Franquishop, con más de 50 franquicias de diferentes sectores y entre las que se contará con 12 firmas de la comunidad que representan a sectores de la alimentación, negocios en la red, hostelería y restauración, perfumes, moda, electrónica, óptica o estética.

En concreto, esta cita está organizada por la Asociación de Franquiciadores de Extremadura (AFEX) y Franquishop en colaboración con la Secretaría General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura con el fin de facilitar el contacto entre emprendedores y franquicias mediante el modelo 'one to one', reuniones personalizadas previamente concertadas.

De esta forma y gracias a su "ágil formato", "ambos tienen la oportunidad de valorar el interés mutuo previamente y luego personalizarlo, a través de reuniones de media hora el día del evento", ha señalado el presidente de Afex, Javier Gutiérrez, en la presentación del evento este viernes en Mérida, quien ha asegurado que se trata de un modelo de reuniones con cita previa que está funcionando "muy bien" en otras capitales de provincia como Sevilla, Málaga o Madrid, entre otras.

Desde la Asociación de Franquiciadores de Extremadura han manifestado su intención de que este modelo de reuniones personalizadas "se perpetúe como una fecha ineludible dentro del calendario de emprendedores" y han confiado en poderlo exportar próximamente a más ciudades como Mérida o Cáceres.

MÁS DE 700 EMPRESAS EN 2018

Por su parte, el secretario general de Economía y Comercio, Antonio Ruiz, ha avanzado que, en Extremadura, durante el 2018 se crearon 703 empresas basadas en este modelo de negocio, cuyo volumen gira en torno a los 100 millones de euros y que emplea a más de 2.000 personas.

Asimismo, el secretario general ha tildado como "favorable" el pasado ejercicio con un crecimiento del 8 por ciento con respecto a los datos del año anterior, a la vez que ha previsto que el sector siga creciendo en los próximos años, según informa en una nota de prensa la Junta.

También ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha creado una línea específica para las franquicias que recoge las demandadas del sector, como los gastos de actualización de manuales, contrato de franquicia y el diseño de imagen corporativa, una nueva línea específica para la formación inicial de los franquiciados y apoyo para la inversión en TIC's subvencionando los programas informáticos a medida para la gestión integrada de la franquicia.

Finalmente, ha agregado las subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad del pequeño comercio y las de animación comercial, a las que también pueden acceder.