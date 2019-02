La 'Pasarela de Don Carnal' y DJ en la Plaza de España, novedades Carnaval de Badajoz 2019

Ep.



La 'Pasarela de Don Carnal' con coreografías de comparsas en Entrepuentes junto a Puerta Palma y una actuación de DJ en la noche del sábado 2 de marzo y del lunes 4 de marzo en la Plaza de España son las principales novedades del Carnaval de Badajoz 2019, Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra del 1 al 5 de marzo.



El concejal de Ferias y Fiestas, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, ha presentado en rueda de prensa el programa del Carnaval de este año, que incluye como novedad la citada pasarela que organiza la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap), "bendecido" por el ayuntamiento y que tendrá lugar el 2 de marzo a partir de la 14,00 horas, junto con la celebración en el pabellón central de la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba) de la tamborada el próximo 23 de febrero a las 21,00 horas.



También como novedad, ha destacado, volverá la música a la Plaza de España en las noches del sábado y del lunes entre las 23,00 y las 5,00 o 6,00 horas tras el "compromiso" realizado al respecto por el alcalde, Francisco Javier Fragoso. Cabe recordar que el encargado de ofrecer el pregón municipal será el actor Fernando Tejero, el viernes, día 1, desde el palacio municipal, y que, según ha defendido, puede difundir esta fiesta a nivel nacional y ser un "aliciente" para que acuda más gente a dicho pregón.



Asimismo y para potenciar el Carnaval de calle, las plazas de San Francisco y San Atón acogerán el sábado día 2 de 16,00 a 22,00 horas una concentración de disfraces populares que incluye un concurso al mejor disfraz y de disfraz infantil popular, una actuación de DJ o actividades infantiles, en relación a lo cual el edil 'popular' ha advertido que estará prohibido hacer barbacoas o el acceso de artefactos en San Francisco por motivos de seguridad.



También en el ámbito del Carnaval diurno, las plazas López de Ayala, de la Soledad y Alta y la esquina de La Cubana acogerán el 2 de marzo actuaciones de murgas infantiles y juveniles de 12,00 a 15,00 y de adultos de 16,00 a 21,30 horas.



CONCURSO DE MURGAS



Uno de los principales atractivos del Carnaval de Badajoz, su concurso de murgas, celebrará como cada año en el Teatro López de Ayala la fase de preliminares del 19 al 22 de febrero con 23 conjuntos inscritos tras haber causado baja tres, las semifinales los días 26 y 27 de febrero y la gran final el 1 de marzo, que también se podrá seguir en una pantalla instalada en el templete de San Francisco, que albergará el día 2 a las 15,00 horas actuaciones de las murgas ganadoras y de La Jarana como homenaje por su retirada.



En relación al concurso de murgas, Rodríguez de la Calle ha recordado que, como en 2018, no habrá micrófonos a petición de las murgas tras la experiencia "satisfactoria" del pasado año y que, como novedad y también a petición de las murgas, se han suprimido los presentadores por una voz en off.



El Teatro López de Ayala también acogerá el concurso de murgas juveniles el 23 de febrero con siete conjuntos y el de murgas infantiles el 24 de febrero con 16 agrupaciones participantes, sobre lo cual el concejal ha felicitado la "cantera" de murgas con la que cuenta la ciudad y ha reconocido que no le preocupa que haya un menor número de murgas de adultos en el concurso, lo cual ha achacado a temas "coyunturales" y "personales".



DESFILE DE CARNAVAL



Otro de los platos fuertes del Carnaval de Badajoz es el gran desfile de comparsas, grupos menores y artefactos del domingo 3 de marzo entre Santa Marina y la Plaza Dragones Hernán Cortés y en el que participarán más de 7.300 personas, frente a las 5.955 de 2018, entre 50 comparsas, 16 grupos menores y 35 artefactos.



Un desfile "único en el mundo" para el concejal de Ferias y Fiestas, que ha añadido al gran desfile del domingo el de comparsas infantiles del viernes 1 de marzo a partir de las 17,00 horas entre la Avenida de Europa y la Plaza de España, el de artefactos del sábado 2 de marzo a partir de las 12,00 horas entre la Calle Carmelo Vera Domenech y Saavedra Palmeiro, y el Entierro de la Sardina del martes día 5 a partir de las 8,30 horas en San Roque.



Rodríguez de la Calle ha señalado igualmente que el domingo 3 de marzo entre las 16,00 y las 23,00 horas habrá baile con DJ en San Francisco mientras se conoce el fallo del concurso de disfraces infantiles de comparsas y popular y del desfile de comparsas, grupos menores y artefactos, un espacio que será sede el martes 5 de marzo a partir de las 19,00 horas de la culminación y cierre del Carnaval con la entrega de premios a los ganadores de los distintos concursos.



El presupuesto del Carnaval de Badajoz 2019 asciende a 427.843 euros, 30.369 euros más para una fiesta que aspira a ser declarada de Interés Internacional, en relación a lo cual ha recordado que se ha promocionado en Londres o en la Feria de Turismo Fitur y que está en proceso de licitación el contrato para que una empresa se encargue de conformar el expediente para presentarlo ante el Gobierno, sobre lo cual ha confiado que en 2020 se evalúe la fiesta "in situ" y llegue dicha declaración "sí o sí".