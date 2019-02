PSOE ejemplifica en el Parque de San Fernando y en Carolina Coronado la "mala" planificaci

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha ejemplificado en las obras de renovación del Parque de San Fernando y en las de adecuación de la avenida Carolina Coronado, ambas incluidas en el Plan de Impulso 2018 con cargo al remanente de tesorería, la "mala" planificación y ejecución del equipo de gobierno del PP que "solo trae perjuicio la ciudadanía pacense".

En rueda de prensa, el también candidato socialista al Alcaldía de Badajoz ha reiterado sus críticas por el "silencio" del equipo de Francisco Javier Fragoso ante el grado de terminación y la certificación de las obras de dicho plan, sobre lo cual ha sostenido que "no les gusta dar explicaciones a la ciudadanía en tiempo y forma" y que "no lo hacen porque desprecian a la gente de esta ciudad" y "por supuesto" a la oposición, y por "incompetencia supina" relacionada con dicha "mala planificación".

En relación al parque de San Fernando, ha recordado que el pleno del 26 de julio de 2018 aprobó el Plan de Impulso, en el que ya figuraba esta obra por 250.000 euros, pero que no fue hasta el 20 de agosto cuando el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ávila, firmó un informe sobre las "necesidades" para restaurar el parque, por lo que ha criticado que antes se pone precio y después se decide qué hacer.

Al mismo tiempo, ha añadido que ese 20 de agosto el anterior jefe de servicio de Parques y Jardines "dejó echa la memoria del proyecto", pero que, aunque el expediente "ya estaba avanzando", en la plataforma de contratos del sector público aparece el anuncio de licitación dos meses después, el 24 de octubre, la obra se adjudicó el 16 de noviembre a Imesapi por 229.620 euros y el alcalde firmó la adjudicación el 3 de diciembre, llevándose a Junta de Gobierno dos días después.

De esta forma, ha dicho, la obra comenzó el 10 de diciembre a 15 días hábiles de terminar el año a pesar de tener dos meses de plazo de ejecución y estar financiada con cargo al remanente de tesorería, mediante el cual deben estar terminadas a 31 de diciembre, ha expuesto Cabezas, que ha cifrado en entre un 25 o 28 por ciento el porcentaje de obra ejecutada en un parque en el que hay farolas sin luz o sin cabeza, en el que se ha podado "a medidas" o no se ha completado la instalación de especies árboreas ni de flores o césped.

A este respecto, ha reconocido que, con la Ley Montoro, los proyectos que no se han terminado a 31 de diciembre "se pueden retomar ahora a finales de marzo, principios de abril" pero que "no hay necesidad de eso" y de "paralizar" la obra para luego volver a "retomarla".

CAROLINA CORONADO

Sobre las obras de adecuación de Carolina Coronado, Ricardo Cabezas ha considerado que su título lleva a "engaño" por "pretencioso" dado que su "objetivo" era retirar y arrancar unos olmos que, durante 40 años, no han dañado las tuberías de cibrocemento situadas bajo los mismos y que "ni se han sustituido tras el arboricidio", sobre lo cual ha criticado que es la "primera vez que el equipo del Partido Popular hace algo de manera preventiva" al eliminar dichos árboles "para que no dañen una tubería que no han dañado en 40 años".

Sobre este proyecto, ha hecho hincapié en que también se firmó por el anterior jefe de servicio de Parques y Jardines el 20 de agosto y que la empresa ha cumplido con el "mandado": destoconado de tocones existente, trasplante al Vivero de seis olmos, preparación del terreno, plantación de rosales, colocación de césped artificial junto a las ocho zonas de paso e instalación de riego por goteo por 139.989 euros.

Sin embargo ha insistido en que esta obra "no respondía a una necesidad" cuando hay otras "más apremiantes" en la barriada de San Fernando y en la misma avenida, así como en que el resultado final "no es bueno" y es "un error mayúsculo" poner césped artificial que se podía haber sustituido por canto rodado o adoquines y "se podía haber hecho lo mismo sin necesidad de haber quitado los seis olmos".

"Fragoso ha demostrado que, como alcalde, no tiene criterio pero como leñador es una fiera. No hay árbol que se le resista a este señor", ha criticado con ironía Cabezas, para quien los proyectos que acomete el PP, además de "no tener programación ni planificación", "no se han madurado lo suficiente" y "no se tiene en cuenta a futuro que el gran déficit de este ayuntamiento es no saber hacer un mantenimiento decente de la ciudad y muy especialmente en la dejadez de Parques y Jardines".