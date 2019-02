PSOE de Badajoz culpa a PP como "responsable" de que Novelda siga sin cobertura móvil

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado al equipo de gobierno del PP como "responsable" de que la pedanía de Novelda siga en 2019 sin cobertura de telefonía móvil por "la despreocupación de todos estos años" y por "hacer caso omiso a las reivindicaciones de los vecinos del poblado".

En nota de prensa, los socialistas han cifrado en casi 1.000 los vecinos de Novelda que sufren a diario este "problema grave" de telefonía y han lamentado que los vecinos de esta población situada a unos 18 kilómetros de distancia de la ciudad "no ven una solución a pesar de los años y del cambio de delegado del alcalde".

El Grupo Municipal Socialista ha expuesto que supo en mayo de 2017 por el actual delegado del alcalde de Novelda, José María Bueno Torres, que Telefónica había aprobado un presupuesto para la instalación de una antena y que "pronto" procederían a su instalación.

Bueno Torres, según el PSOE, "afirmaba que el problema se estaba solucionando, que sólo quedaban pendientes 'algunas cosas técnicas' y que, si todo iba bien, para el verano de 2017 Novelda tendría cobertura de telefonía móvil", sobre lo cual ha criticado que en febrero de 2019 estos vecinos "siguen sufriendo el problema de cobertura telefónica" y que muchas personas se ven "obligadas" a instalar una línea fija porque en sus casas no tienen red móvil.

Así, la concejala Sara Durán ha considerado "inadmisible" esta situación y ha tachado de "lamentable" el trabajo del PP, "que es conocedor de esta realidad y no ha sabido o no ha querido solventar el problema".

"No se puede maltratar así a unos vecinos que tienen más paciencia que el santo Job. No se puede consentir que en pleno siglo XXI haya zonas en las que sea imposible hablar por teléfono porque no haya cobertura", ha señalado Durán, mientras que el PSOE ha instado al alcalde Francisco Javier Fragoso a que "se involucre con los poblados", "se preocupe de los vecinos" y "solucione de inmediato este problema que hace años que debería estar resuelto".