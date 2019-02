Badajoz Adelante exige la "rectificación" de la campaña promocional de Extremadura

Badajoz Adelante ha exigido la "rectificación" de la nueva campaña promocional de la región presentada por la Junta de Extremadura bajo el lema 'Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas' y que "ignora" a la capital pacense.

En nota de prensa, la formación ha sostenido que dicha campaña "supone un insulto hacia Badajoz" y que es "inaceptable" proviniendo de una administración pública, como la Junta de Extremadura, "que se supone existe para promocionar y gobernar toda la región, y no para ignorar deliberadamente la ciudad más importante de Extremadura".

En el vídeo de la campaña, con una duración de 90 segundos, se recogen imágenes de monumentos de Cáceres, Mérida, Plasencia y planos del Jerte o la Vera, ha recordado Badajoz Adelante, para quien "parece" que tener la Alcazaba árabe más extensa de Europa, ser la ciudad española con más kilómetros de muralla o tener el Carnaval más participativo del país "no son motivos suficientes para aparecer en el nuevo vídeo promocional" elaborado por la Junta.

"Una administración autonómica que ya nos tiene acostumbrados a ningunear e ignorar en todos los ámbitos a su ciudad más importante con diferencia, pero que siempre nos tendrá enfrente a Badajoz Adelante para defender los intereses y la dignidad de nuestra ciudad, ante el atronador silencio de Fragoso que jamás levanta la voz ante los continuos atropellos a Badajoz", ha expuesto en relación al alcalde de la ciudad.

Por último, ha defendido que "no se entendería" una campaña promocional de Andalucía en la que no apareciera Sevilla, o una de Aragón en la que no salieran imágenes de Zaragoza, por lo que ha exigido a la Junta de Extremadura la "inmediata rectificación de esta nueva campaña", y que incluya alguna imagen de los "muchos" monumentos que tiene Badajoz, de su río o de sus fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional.