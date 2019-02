El PP de Alange pide "responsabilidades" tras una multa del SEPE

El Partido Popular de la localidad pacense de Alange ha pedido "responsabilidades políticas" por la multa de 81.263 euros que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha impuesto al ayuntamiento de esta localidad pacense por un "posible fraude" de su alcalde, el socialista Juan Pulido, en 13 contrataciones laborales.

En concreto, según explica el PP en una nota de prensa, ha sido la Inspección de Trabajo, tras una denuncia del propio SEPE, "la que ha dictaminado esta irregularidad" cuando en "numerosas" ocasiones el PSOE local de Alange "ha intentado desviar la atención de su conducta cargando contra el portavoz 'popular', Fabián Hurtado".

"Se ha demostrado que estaban actuando de forma contraria a la normativa vigente, jugando con el sustento de las 13 familias afectadas", han criticado las mismas fuentes, para las que ni el PP de Alange ni su portavoz " han tenido nunca nada en contra de que se dé a las personas un trabajo que les permita mantener a sus familias y a sus hogares".

No obstante, sí están en contra de que "se haga de espaldas a las normas establecidas", puesto que "ahora son todos los alangeños los que pagan las consecuencias", ya que el pago de la multa "no sale del dinero socialista, sino de las arcas municipales". "Dinero público que es de toda la localidad", han incidido.

SISTEMA PARA ACCEDER A UN TRABAJO

Según una carta emitida por la propia Inspección de Trabajo, ha concretado el Partido Popular, se manifiesta de manera "clara" que, tras las investigaciones realizadas, el sistema para poder acceder a un puesto de trabajo en el ayuntamiento era: "pedir una cita con el propio Pulido, trasladarle su situación familiar, el alcalde lo apuntaba en una libreta y después lo contrataba".

Así, ha continuado, el alcalde "reconoce que no existía ningún plan de empleo, ni requisitos formales, ni solicitud oficial para contratar" y que, para ser "equitativo", no contrataba dos veces a la misma persona en el mismo año, "lo que se comprueba que es falso".

A su vez, para el PP, la Inspección de Trabajo "desmonta todas las alegaciones" del equipo de gobierno local socialista con frases como: "Esto no es una empresa privada, es una administración púbica y por lo tanto no tiene cabida el decir que 'yo soy el alcalde y mi palabra es la ley' o "La limpieza de las calles no es una actuación urgente, es previsible, la urgencia es la excusa banal para hacer las contrataciones fraudulentas".

También señala la Inspección: "Todo este acta se resume en una sola cuestión, este funcionario solicitó al ayuntamiento la justificación de las contrataciones de 13 trabajadores y la justificación ha sido que el alcalde puede contratar a los trabajadores que desee, sin justificación alguna, con absoluto olvido de todos los procedimientos administrativos" o "El ayuntamiento ha obviado todos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

A esto la carta añade: "No estamos hablando de pequeños errores formales, estamos hablando de una ausencia total de respeto a las normas administrativas que rigen la contratación de personal laboral. Estamos hablando que los contratos se formalizaban con gente apuntada en una libreta que llevaba el alcalde".

LA LEY, "UN SIMPLE TEXTO ORIENTATIVO"

"No se sabe a día de hoy como interpreta este ayuntamiento la normativa, ya que según viene a decir en el escrito de alegaciones, la ley es un simple texto orientativo cuya aplicación irá en función de las necesidades existentes y que los plazos son simples números que pueden ser objeto de interpretación, que donde dice 15 días pues, a lo mejor, pueden ser 30 por interpretación teleológica", continúa dicha carta según han expuesto los 'populares'.

Por todo ello, el PP de Alange ha preguntado si el PSOE tiene previsto "asumir alguna responsabilidad ante la gravedad de los hechos descritos", por "jugar con el dinero de todos" aunque hayan recurrido la multa, por "jugar" con el sustento de las familias y por "endosar a las cuentas municipales el pago de un abogado para defenderse de su negligencia".

"Es todo Alange el que se ve perjudicado por la desidia socialista, que cree que el ayuntamiento es su cortijo para hacer y deshacer a su antojo, y si vienen mal dadas le echan la culpa al PP y punto, pues bien, ahora eso no va a ser posible y van a tener que dar la cara ante el SEPE y, sobre todo, ante los alangeños, que se merecen una explicación de todo lo ocurrido", ha concluido el PP.