Gallardo aboga por "acuerdo" ante usos del Hospital Provincial en lugar de confrontar

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha abogado por el "acuerdo" para dotar de uso al Hospital Provincial en lugar de la "confrontación permanente solo y exclusivamente por dar una patada en la espinilla" al candidato socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas.

Para Gallardo, "la política en Badajoz se utiliza para crear problemas" y él "no va a contribuir a ello", dado que la institución provincial tenía un "problema" con el Hospital Provincial y lo han "resuelto en solo una legislatura" cuando "llevaba ya 15 años" y, además, está en ejecución la primera fase con unas obras para adecuarlo como 'mercado gourmet' que podrían concluir en torno al mes de junio.

Una vez que terminen las obras o de forma paralela "para que no haya un parón y no tenga que estar el edificio cerrado", ha adelantado, saldrán a licitación nuevos trabajos, de manera que "habrá un espacio que va a enamorar a los ciudadanos y ciudadanas de Badajoz y del conjunto de la provincia".

"Al presidente de la diputación lo van a encontrar en el consenso y en el acuerdo, no en la confrontación permanente solo y exclusivamente por dar una patada en la espinilla al candidato socialista en el Ayuntamiento de Badajoz", ha señalado Gallardo al ser preguntado por el acuerdo del pleno del ayuntamiento, con el voto en contra del PSOE para instar a la Junta de Extremadura y a la diputación a ubicar el Centro de Salud 'Los Pinos' en el Hospital Provincial.

CONSENSO ENTRE DIPUTACIÓN, JUNTA Y AYUNTAMIENTO

Miguel Ángel Gallardo ha felicitado que las obras en el antiguo hospital situado en pleno centro de Badajoz "van a muy buen ritmo" y los trabajos para convertirlo en un 'mercado gourmet' podría concluir en el mes de junio, lo cual ha tildado como "el inicio de un proyecto que fue consensuado entre la Junta de Extremadura y el propio ayuntamiento".

Un proyecto que, según ha recordado, contemplaba además que pudiera albergar la Escuela Oficial de Idiomas e incluso la Biblioteca de Extremadura, recalcando que "esos son los consensos, si a partir de ahí hay gente que busca la confrontación con la Diputación de Badajoz en su presidente no lo van a encontrar".

CENTRO DE SALUD

De esta forma y preguntado por si el Hospital Provincial puede albergar un centro de salud, Gallardo ha explicado que en la parte que se está rehabilitando "no cabe ni un alfiler", mientras que el área que no es objeto de obras actualmente "curiosamente" es la zona "nueva" hecha en los años 80 que hay que demoler al contar con problemas y patologías estructurales.

Así, ha comentado que habría que demoler desnudando el edificio sin derribar la fachada que está protegida, una demolición que ha cifrado en torno a 800.000 euros y ante la cual ha agregado: "si alguien entiende que se puede hacer un centro de salud teniendo que demoler para luego construir y que todo eso se pague con dinero público pues allá ellos".

Miguel Ángel Gallardo ha reiterado que no va a entrar en "confrontación" en este sentido y que lo "fundamental" es que dentro de cuatro meses habrá una nueva corporación provincial y también una nueva corporación local, está última "distinta a la actual" según se ha mostrado "convencido", por lo que ha planteado que "decidan" ambas corporaciones "qué es lo que se debe de hacer con la parte que no está en estos momentos ya en uso, salvo que se quieran tirar 2.600.000".

"Lo que me resulta honestamente extraño, lo que me resulta triste, es que siempre que haya que hacer algo en esta ciudad con los edificios que hay vacíos y abandonados que tienen titularidad pública y además municipal siempre se piense en el edificio que no es propiedad municipal, sino que es propiedad de la Diputación de Badajoz", ha reconocido.

LA HOJA DE RUTA

De este modo, Gallardo ha hecho hincapié en que la Diputación de Badajoz "tiene su hoja de ruta" con respecto a este edificio y se ha mostrado "convencido" de que dicha hoja de ruta "debe ser" la marcada en su día, sobre lo cual ha avanzado que si vuelve a ser presidente de la institución provincial en la próxima legislatura seguirá "en la línea marcada que se definió".

"En cualquier caso" ha apuntado que en los tiempos actuales si se quiere "dar credibilidad a los ciudadanos" debieran aplicarse el "cuento para llegar a acuerdos y no buscar la confrontación permanente", a la vez que ha reiterado que llegó a un acuerdo con el ayuntamiento y la propia Junta para definir los usos del Hospital Provincial, relativos a educación o economía para que "en definitiva" fuese "un edificio de referencia económica y de empuje económico para el centro de Badajoz".

"De ahí no me salgo, quien quiera romper los consensos allá ellos y que los ciudadanos decidan", ha concluido el presidente de la diputación, para quien lo "lógico" y "razonable" cuando se necesita un centro de salud es que los ayuntamientos cedan un suelo para construir un espacio y "no se dice: 'oiga que usted le de un espacio en su propiedad para hacer ese espacio'".