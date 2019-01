Junta pide Ayuntamiento Badajoz agilizar licencia de obras de la Facultad de Medicina

Ep

La Junta de Extremadura ha enviado "ya" a principios de este mes de enero al Ayuntamiento de Badajoz el "estudio de detalle" y "proyecto de actuación singular" de la nueva Facultad de Medicina de la capital pacense, "entregado por el equipo encargado de la redacción", y con el objetivo de "ir agilizando los trámites de la licencia de la obra".



Ello se ha producido también después de que el pasado 22 de noviembre se publicó en el DOE la formalización del contrato de servicio de redacción de proyecto de estudio de detalle, proyecto de actuación singular, proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de la totalidad de la obra y dirección facultativa para la construcción de la nueva facultad de Medicina, por importe de 450.725 euros.



De este modo, una vez concluya la redacción del proyecto y se obtenga la licencia de la obra "se licitará la ejecución" de la misma y después se acometerán los trabajos de la primera fase del proyecto de la nueva facultad, "todo ello respetando el calendario y procedimiento asociado a la contratación", según el director general de Formación Profesional y Universidad de la Junta, Juan José Maldonado.



En respuesta a una pregunta sobre dicho proyecto formulada por parte del PP, Maldonado ha señalado así --sin desgranarlo-- que teniendo en cuenta "los pasos del procedimiento de contratación" se puede saber "perfectamente" cuándo se pondrá en marcha la nueva Facultad de Medicina.



Mientras, la diputada del PP, Virginia Alberdi, sobre la cuestión ha considerado que el director general ha sido "escueto" en sus "explicaciones", y ha lamentado la "dejación" y la "falta de gestión" del actual Ejecutivo regional en este tema.



Al respecto, la 'popular' ha argumentado que se trata de un proyecto que en 2005 el entonces consejero de Sanidad y actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "se comprometió a construir" y que en consecuencia "debía haber estado construida esa facultad ya" en esta legislatura.



FASES



En este sentido, el director general de Formación Profesional y Universidad autonómico ha señalado durante su intervención en la comisión parlamentaria de este martes que la nueva Facultad de Medicina de Badajoz ha sido diseñada en un proyecto de un modo "global y unitario" que se ejecutará en dos fases "diferenciadas y complementarias entre sí", con una superficie total construida de 17.214 metros cuadrados y un presupuesto valorado en 18.038.000 euros.



Así, en la primera fase, se abordará el área de alumnos con zona de aulario; un área mixta con espacios y servicios comunes; y el área de dirección, todo ello con una superficie total construida de 9.849 metros cuadrados y un presupuesto valorado en 9.849.000 euros.



Mientras, en la segunda fase, se abordará el área de departamentos, con una superficie construida de 7.365 metros cuadrados, y un presupuesto valorado de 8.189.000 euros, según Juan José Maldonado.



PP



Por su parte, la diputada del PP Virginia Alberdi ha considerado que el director general ha sido "escueto" en sus "explicaciones", y ha lamentado la "dejación" y la "falta de gestión" del actual Ejecutivo regional en este tema de la construcción de la nueva Facultad de Medicina de Badajoz, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que en 2005 el entonces consejero de Sanidad y actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "se comprometió a construir" y que en consecuencia "debía haber estado construida esa facultad ya" en esta legislatura.



Así, ha criticado que la Junta ahora vuelve a "hacer promesas" sobre una proyecto con el que "al paso de la promesa de la construcción de la Facultad de Medicina" por parte del PSOE se pueden incluso "esperar otros 14 años más" para su finalización.



En la misma línea, ha recordado que al inicio de la legislatura se aprobó una propuesta de impulso en la Asamblea "aprobando el presupuesto de la construcción de la facultad con unas instalaciones dignas y seguras"; y ha considerado que "podía haber sido mucho más rápido todo ese procedimiento" por parte de la Junta sin llegar a "esperar a que vuelva a haber elecciones para recuperar otra vez la promesa electoral".



La diputada del PP ha reconocido, al respecto, que a su partido le "preocupa" la "dejación" del actual Ejecutivo regional durante esta legislatura en la construcción de la nueva facultad de Medicina de Badajoz, cuando "el ciudadano no debe pagar sus retrasos".



Como contraposición, ha afirmado que el anterior Ejecutivo regional del PP realizó "un proyecto debidamente atado, ajustado a la realidad" y que la actual Administración autonómica del PSOE "lo guardaron en un cajón nada más entrar" porque "intentan borrar del mapa todo lo que venga del PP" y "no ejecutaron ese proyecto".



"Esta no es la facultad del PP ni la facultad del PSOE, es la facultad de todos. Los alumnos de Medicina necesitan una respuesta urgente, con unas instalaciones dignas y seguras tanto para los profesores como para los alumnos, y desde luego adecuadas para poder cumplir con la misión de dar una formación de calidad a los alumnos si queremos que nuestra universidad sea una universidad de calidad y puntera", ha espetado.



EL PP VENDE "HUMO"



Por su parte, el director general de Formación Profesional y Universidad, Juan José Maldonado, tras afirmar que el PP convocó en la pasada legislatura la comisión de financiación "para anunciar la construcción de la facultad de Medicina", ha añadido que "entre otras cosas faltaba un convenio de cesión de parcela". "No eran ni titulares de los terrenos... Ese afán de vender globos y humo... Había caducado el 27 de noviembre de 2012, y estaban ustedes (el PP) gobernando", ha señalado.



Al mismo tiempo, ha incidido en que el actual Gobierno regional del PSOE ha "hablado" sobre el proyecto con los estudiantes y también con el decano de la Facultad de Medicina, y ha añadido que "está todo el mundo encantado con el procedimiento, con el proyecto, porque están participando en la comisión". "De hecho, al ser un proyecto singular continuamos en contacto con ellos", ha añadido.



De igual modo, y sobre los plazos de finalización de obras, Maldonado ha añadido que el Ejecutivo extremeño ha "rescatado la cesión", y que "el terreno se ha puesto a disposición de la Junta, requiere un trámite"; al tiempo que ha añadido que "el plazo si se cuenta dentro del procedimiento los pasos del procedimiento de contratación" entonces el PP "sabrá perfectamente cuándo se pondrá en marcha la facultad de Medicina".



En todo caso, el director general ha incidido en que éste "no es un tema para hacer política, sí es para hacer política universitaria y para que la facultad avance, los estudiantes y los docentes también que desde luego están encantados con el proyecto".



SIN "HACER POLÍTICA"



Virginia Alberdi (PP), a su vez, ha afirmado que éste "no es un tema para hacer política", y ha recordado que en 2005 el entonces consejero de Sanidad firmó un acuerdo para la cesión de terrenos al SES y "se comprometió a una nuevo edificio para la Facultad de Medicina en 2007".



Ha añadido también que a partir de 2011 se hicieron los estudios preliminares del proyecto, y mientras se adecuó un espacio en el Hospital Infanta Cristina "para solucionar de una forma inmediata la problemática que había de espacio".



En todo caso, ha incidido en que en los últimos cuatro años de gobierno del PSOE se ha acometido una nueva firma y adjudicado un proyecto nuevo por 450.000 euros; y ha considerado que "resulta incomprensible que se vuelva a adjudicar otro nuevo proyecto" y que después de casi 14 años se esté "casi en el punto de partida".