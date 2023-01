Cs: Extremadura lleva 20 años "esclavizada" por las zonas ZEPA y PSOE se da cuenta ahora

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Fernando Baselga, ha criticado este martes que la región lleve más de 20 años "esclavizada" por las Zonas de Especial Protección para aves (ZEPA) y el PSOE "se dé cuenta ahora" y pretenda modificar 55 de ellas de forma "urgente" a través de un proyecto de ley.

Así, Baselga ha explicado que su grupo defenderá en el pleno del próximo jueves la enmienda a la totalidad a la citada propuesta de ley porque no "soluciona el problema de la Isla de Valdecañas" y, "no estamos de acuerdo con el trasfondo de una ley que pretende decir que ahora no existen esas 55 zonas ZEPA cuando sí se declararon como tales en su día".

El diputado ha añadido que "hemos estado durante 20 años esclavizados por estas ZEPAS y ahora el PSOE se da cuenta. Esto va a provocar que muchos vecinos afectados pidan indemnizaciones al respecto".

Según a formación liberal, el PSOE pretende utilizar las leyes con "fines políticos y propagandísticos", recalcando que "hacer una ley a posteriori tratando de anular una sentencia judicial es imposible, es jurídicamente inviable".

Por otra parte, Baselga ha indicado que CS llevará al pleno del próximo jueves una pregunta al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre si la Junta va a firmar algún tipo de convenio para la utilización de aeropuertos o estaciones de trenes con la Junta de Andalucía.

Además, la formación liberal preguntará al ejecutivo regional si piensa adoptar alguna medida frente a las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la insuficiencia financiera del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Junto con ello, una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a retrasar la entrada en vigor del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables hasta que la tasa de inflación de la Eurozona alcance unos niveles de estabilidad que el Banco Central Europeo fija en el 2% a medio plazo.