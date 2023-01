Guardiola reclama a Vara que "cumpla su palabra" con los vecinos de La Roca de la Sierra

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "cumpla su palabra" con los vecinos de La Roca de la Sierra que siguen esperando las ayudas prometidas para reparar los daños ocasionados por al borrasca Efraín un mes después de su paso por Extremadura para poder recuperar la normalidad.



En concreto, la líder de los 'populares' extremeños ha visitado este lunes a los vecinos de esta localidad pacense para reclamar al jefe del Ejecutivo regional lo que considera que es "justo", tal y como informa el PP en una nota de prensa.



Así pues, recuerda que se puso a disposición del presidente de la Junta y le tendió la mano cuando anunció que se iba a habilitar una línea de ayudas de 4 millones de euros, pero "la realidad es que lo que hemos recibido es el silencio, que es lo que reciben hoy los vecinos a los prometió las ayudas".



Así pues, para la líder del PP extremeño es el momento de actuar porque "ya vamos tarde", incidiendo en que la única administración que ha pagado ayudas por estas fuertes lluvias ha sido el Ayuntamiento de Badajoz.



Asimismo, Guardiola ha dicho que está "en contacto permanente" con el alcalde, Ignacio Gragera, con quien coincide en que "es importantísimo seguir insistiendo" para pedir estas ayudas tanto al Gobierno como a la Junta de Extremadura, "porque son muy necesarias y además llegan tarde".



Sin embargo, más de un mes después de las lluvias "ahí sigue ese gran socavón que separa a esa carretera que une Cáceres y Badajoz, para cuya reparación no se da aún ninguna fecha, ha reclamado Guardiola, quien ha incidido en a pesar de que la consejera de Movilidad, Leire Iglesias, y el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, dicen que es "inminente", "la verdad es que los vecinos de La Roca y La Puebla de Obando tienen que dar un rodeo de más de media hora para ir de un pueblo a otro".



Además, Guardiola ha insistido en que esa solución "no deja de ser un parche más" porque la alternativa que se va a habilitar es una "carretera antigua donde sólo van a pasar los turismos y en un único sentido", ya que el "puente viejo" no permite el cruce de dos vehículos "y esto afecta a mucha gente".



A este respecto, explica que por esa carretera pasan 3.500 turismos al día y que 9.000 personas están afectadas, por ello "la solución que esperaban los vecinos debería haberse dado ya".



De la misma forma, Guardiola ha afirmado que el "ninguneo" al que somete el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la región, y el "silencio" de Vara, es "algo totalmente insólito", ya que si hubiera ocurrido en Cataluña "estaría arreglado ya".



Por ello, ha lamentado que haya ocurrido en "la Extremadura del señor Vara, donde todo es inminente" como las ayudas, las infraestructuras o el tren, "pero la realidad es que parece la política del AliExpress: en la foto se ve muy bonito, tarda horrores en llegar y cuando llega, es una decepción", ha sentenciado.