PSOE pide "más política, más recursos y más compromiso" para acabar con violencia género

El PSOE de Extremadura ha reclamado este lunes “más política, más recursos y más compromiso para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

Así lo ha afirmado durante una rueda de prensa la portavoz socialista, Soraya Vega, con motivo de la conmemoración, este próximo viernes, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Y es que, según sus palabras, “frente a quienes siguen negando la realidad de la violencia machista, los y las socialistas mostramos y reclamamos más compromiso; frente a quienes recortan, como sucede en Castilla y León, pedimos más recursos”. De hecho, ha recordado cómo las partidas destinadas a igualdad en los Presupuestos Regionales de 2022 aumentan un 7%.

Además, para Vega, “no puede haber democracia si no hay, antes, libertad; no puede haber democracia si, antes, no hay igualdad”, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

Por ello, la portavoz del PSOE ha pedido que este viernes “salgamos a las calles reclamando la eliminación de la violencia que se ejerce contra las mujeres, esta lucha nos interpela a todos: hombres y mujeres”.

CRITICA AL PP POR SU ACTITUD EN POLÍTICAS SANITARIAS

Por otro lado, la portavoz del PSOE ha criticado la actitud del PP en materia de políticas sanitarias. En este punto, ha pedido a la derecha que cada vez que hable de sanidad, explique primero "¿por qué cerró 21 urgencias rurales en los pueblos?, ¿por qué recortó en más de 1.000 millones de euros los presupuestos en sanidad?, ¿porqué metió en un cajón a 100.000 extremeños que sacó de las listas de espera creando 'la caja B' de las listas de espera en Extremadura?".

También ha preguntado la socialista a la formación 'popular' "¿por qué dejaron de formar a más de 100 especialistas y despidieron a otros 40?, o ¿por qué el PP tuvo que cesar hasta a dos consejeros de Sanidad por incompetencia o por incompatibilidad -ya que uno por las mañanas era consejero y por las tardes pasaba consulta en Portugal-?”.

En esta línea, Vega ha pedido al PP que diga claramente cuál es su modelo, “el de José Antonio Monago que cerraba urgencias y destrozó la sanidad o el de Isabel Ayuso que hace lo mismo, pero ‘generosamente’ permite que se atiendan urgencias por videoconferencia”.

En resumen, Vega ha matizado que “cuando gobierna el PSOE se refuerza, se impulsa y se protege la sanidad pública y cuando lo hace el PP y mete sus zarpas en la gestión de los servicios públicos, recorta, privatiza y echa a la gente a la calle para tener que defender lo público, la sanidad y el estado del bienestar”, ha sentenciado.