Gallardo critica que "tras el cambio de gobierno, el empleo de Extremadura retrocede"

Con motivo del 1 de mayo, el líder regional del PSOE ha querido reivindicar mejoras para los trabajadores y trabajadoras extremeñas, que un año después, afirmando que, tras el cambio de gobierno, "no solo no han notado un cambio y mejoras laborales sino que se ha producido un retroceso".

Para Gallardo, "después de un año, no ha habido un cambio en las políticas de empleo, sino un cambiazo", cuestionando a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "dónde están esas pócimas mágicas para el empleo que anunciaba cuando estaba en la oposición", reiterando que pasado un año el empleo no solo no ha mejorado, sino que por el contrario.

Según el líder de los socialistas extremeños, "Extremadura ha pasado de tener más empleo femenino y más empleados jóvenes cuando gobernaba el PSOE, a tener 16.000 menos, 8.000 mujeres y 5.000 jóvenes", afirmando que "está claro que el cambio de gobierno lo único que ha significado para Extremadura no es avance y progreso sino retroceso para los trabajadores".

A este respecto, Gallardo ha recalcado que el 1 de Mayo no solo ha de servir para hacer esa reivindicación de mejoras sino también para poner de manifiesto cómo las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto una mejora en la vida de las personas.

De este modo, ha recordado que, desde que gobierna el PSOE, 237.000 pensionistas extremeños cobran 266 euros más al mes, 72.000 se han beneficiado de la subida de un 54 % del salario mínimo y 124.000 trabajadores tienen hoy empleos fijos gracias a la reforma laboral, un 500 por ciento más.

El Secretario General del PSOE extremeño ha explicado que "tenemos que seguir reivindicando mejoras para los trabajadores y trabajadoras, pero también demostrar que con mejoras en las condiciones del empleo como ha hecho el Gobierno de España queda claro que se impulsa la economía y por eso España se encuentra entre los países que más crecen económicamente".

Y, Gallardo ha añadido que solo 2.500 ciudadanos extremeños, de entre el más de un millón que habitan la región, se han beneficiado de las bajadas de impuestos, el resto es víctima de políticas "que están siendo malas para los extremeños y extremeñas".