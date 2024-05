Unidas por Extremadura reclama mejoras salariales en la región con los sueldos "más bajos"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido mejores salarios para los trabajadores extremeñas que tienen los sueldos "más bajos de todo el país", en la manifestación convocada en Mérida con motivo del 1º de Mayo, acompañada por los diputados de la formación Joaquín Macías y José Antonio González.

En este sentido, ha instado al gobierno de Guardiola a trabajar para acercar los sueldos de la región a los del resto de comunidades autónomas.



De Miguel también ha hecho referencia en sus manifestaciones a las condiciones laborales de la región, y en este sentido ha reclamado mejores condiciones laborales "para que la gente no tenga que hacer las maletas y marcharse de aquí".



Así, se ha referido a los datos de la última EPA, que reflejan que en los últimos tres meses 6.000 personas "han desaparecido de las listas de la población activa", debido a que "se han ido a buscar mejores oportunidades laborales".



De Miguel reclama al gobierno de Guardiola a que impulse una mejora de las condiciones laborales y los sueldos de los extremeños pero, no tiene muchas esperanzas de que realmente lo vaya a hacer "porque su modelo laboral es el mismo que tenía el PSOE".



Según la portavoz, un modelo basado en atraer "grandes inversiones" a sacar "las castañas del fuego" a los extremeños en lugar de "apostar, valorar y realmente facilitar las cosas" a quienes viven y trabajan en la región.



Sobre la empresa china que promueve una fábrica de cátodos en Mérida, ha dicho que no entiende que "a una gran empresa, simplemente porque venga de fuera, se le ofrezcan rebajas fiscales y se le agilice la administración y a los que están aquí trabajando no se les trate de la misma manera".



Por todo ello, Irene de Miguel ha mostrado la apuesta de Unidas por Extremadura por lograr "un trabajo digno, que ofrezca oportunidades reales para todos".