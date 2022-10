PP urge devolución de PGEx "egoístas" e "insensibles a la asfixia de miles de extremeños"

Ep.



El Grupo Parlamentario Popular ha justificado la enmienda a la totalidad que ha presentado, de forma conjunta con Ciudadanos, al proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2023, en que se trata de unas cuentas "egoístas" que hacen gala de "una verdadera usura presupuestaria", en los que la Junta de Extremadura "confisca lo que la Junta va a recaudar de más por la inflación".



Unos presupuestos cuyos "estímulos fiscales son un atraco, su modelo es confiscatorio", además de "insensibles a la asfixia de miles de familias y de autónomos", ha explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, en su defensa de esta enmienda a la totalidad este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura.



En su intervención, Teniente ha recordado que estos presupuestos son los últimos de esta legislatura, por lo que "se podía esperar algo distinto, pero obviamente no ha sido así", que estas cuentas recogen "las mismas recetas, el mismo discurso grandilocuente y los señuelos de siempre", ha dicho.



Además, la portavoz parlamentaria ha lamentado que las "negociaciones frustradas" que se han llevado a cabo sobre estos presupuestos "han sido una pose más de una mayoría absoluta demasiado empachada de si mismo", ya que esta negociación "tenía las cartas marcadas desde el principio", ha lamentado.



En ese sentido, Cristina Teniente ha señalado que la "jugada de negociación ficticia" de la vicepresidenta extremeña "ha sido demasiado burda, digna de estos días de Halloween", ya que "las cartas estaban marcadas para que no hubiera un trato, y después vinieron con el truco que sacó de la manga el presidente de la Junta para anunciar la mayor bajada de tasas de la historia de la humanidad", ha ironizado la portavoz del PP.



Así, y a pesar de que la Junta de Extremadura ha presentado el presupuesto más alto de la historia de la comunidad, con un ejecutivo "cada vez con más ingresos, cada vez con más recaudación y con más altos cargos, cada vez más rica la Junta y los extremeños cada vez más pobres", ha lamentado Teniente, quien ha reiterado que la Junta "bate récords de ingresos", mientras la "triste realidad" es "una situación de emergencia económica y social que va a pasos agigantados", ha alertado.



Por eso, y ante la situación de "dificultades extremeñas", Teniente ha considerado que "un gobierno debería analizar con madurez, no con frivolidad, la realidad de la gente de la calle, de las empresas y de los autonómicos, y esto es lo que olvidan estos presupuestos, por eso esta enmienda de totalidad".



Así, ha criticado que "en un presupuesto que sube en 774 millones de euros, la Junta diga que no hay margen para tocar impuestos", algo que ha considerado una "falta de respeto" a los extremeños por parte de la Junta, que "confisca 435 millones de euros que va a recaudar de más por IRPF y por IVA como consecuencia de la inflación".



Una "insensibilidad" por parte de la Junta de Extremadura, "cuando prácticamente todas las Comunidades Autónomas van a bajar impuestos", ha criticado Teniente, que ha considerado que el Ejecutivo regional se "ríe de los extremeños anunciando la mayor bajada de tasas, que está cuantificada en 6,3 millones de euros".



Por tanto esta bajada de tasas suponen 6 euros los extremeños, ha calculado Cristina Teniente, quien ha considerado esta medida "insensible" e "injusta", además de que "es una calderilla, y es solo temporal", ya que tendrá efecto en 2023.



Por eso "son fantásticos los presupuestos", ha ironizado Teniente, quien ha defendido la necesidad de "devolver parte del esfuerzo", que según ha aclarado, "no es bajar impuestos, es no confiscar lo que la Junta va a recaudar de más por la inflación, que es lo que va a hacer".



En ese sentido, Teniente ha alertado de que "si otras comunidades autónomas bajan impuestos con efectos retroactivo y nosotros no lo hacemos", los extremeños van a ser "más pobres todavía".



Finalmente, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que es el "último presupuesto" de esta legislatura, "y esto no da para más, han tenido tiempo para cumplir, para hacer, para ejecutar y hacer unos servicios mejores", tras lo que ha concluido asegurando que "son los presupuestos del fin de ciclo socialista y merecen más que ninguno, porque son falsos, una enmienda a la totalidad".