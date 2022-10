Cs justifica enmienda a la totalidad en que PGEx no responden a necesidades de extremeños

Ep.



El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha justificado la enmienda a la totalidad que ha presentado, de forma conjunta con el PP, al proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2023, en que las cuentas "no son creíbles" y aumentan la deuda de la comunidad, a pesar del incremento en su cuantía, por lo que a su juicio no responden a las necesidades de los extremeños.



Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Extremadura en el que se debate esta enmienda a la totalidad, que según ha señalado, se ha presentado "por responsabilidad con las próximas generaciones", ya que "ninguna familia sabe ni quiere llevar su economía de la manera que ustedes lo hacen", que es "endeudando a las próximas generaciones".



En su intervención, Salazar ha lamentado que "en un momento tan expansivo" en el que los presupuestos para 2022 crecen en 774,6 millones, y son "los más grandes de la historia", el Ejecutivo regional "nos va a seguir endeudando", lo que supone "el motivo más importante" por el que Cs, junto con el PP, pide la devolución de unas cuentas que considera "irreponsables" al aumentar la deuda.



"Desde que ustedes gobiernan han elevado la deuda un 50 por ciento", algo que a juicio de Salazar, "no tiene sentido ahora, que tantos fondos vienen de Europa, y que tanto crecen los presupuestos", tras lo que ha alertado que la legislatura va a acabar "con una deuda de 5.200 millones de euros" en Extremadura, que ha tachado de "absolutamente irresponsable".



Así, y entre los problemas que tienen los extremeños, entre los que el portavoz de Cs ha mencionado los bajos salarios o la falta de infraestructuras, en la actualidad la preocupación principal de los ciudadanos es la inflación, por lo que "todo se ha puesto más caro, y ahora cuesta más llenar el carro de la compra, y el dinero les da para menos", algo a lo que estos presupuestos "no responden porque no hay una reducción de impuestos", ha lamentado.



Ante esta situación, David Salazar ha lamentado que a pesar del incremento de los presupuestos para este año en un 11 por ciento, "no había espacio para una bajada del IRPF" en estas cuentas, algo que según ha defendido, "no es una bajada de impuestos a los ricos", sino que Cs reclaman una bajada de este impuesto "en los tramos más bajos, para que beneficie a aquellos que más están sufriendo la inflación", ha dicho.



Y es que estas cuentas "tienen 700 millones de euros más para sanidad, para educación y para servicios sociales", que a juicio de Salazar "pueden compaginar con esa bajada de impuestos que al final es lo que verdaderamente ayuda a los ciudadanos", y no con una bajada de tasas que es "absolutamente insuficiente", ya que "al final se va a quedar en 6 millones de euros".



Además, Cs presenta esta enmienda a la totalidad porque "estos presupuestos no son creíbles, no se lo creen ni ustedes", ya que se basan en una estimación del crecimiento del 7,1 por ciento, cuando el crecimiento real es del 3,5, a lo que se une un "desfase entre gastos e ingresos de más de 400 millones de euros", algo que "arreglan con una inejecución presupuestaria de 375 millones de euros", lo que supone "una absoluta aberración".



Por eso Ciudadanos reclama la devolución de estos presupuestos a la Junta de Extremadura, ya que "la diferencia entre lo ejecutado y lo contemplado es de 1.500 millones de euros" en esta legislatura, lo cual "hace que no podamos creernos su presupuesto, porque ustedes son los primeros que no creen en él".