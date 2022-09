Cs se suma al triple pacto planteado por Guardiola en sanidad, educación y financiación

Ciudadanos Extremadura se ha sumado al triple pacto que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha planteado de cara a la negociación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023.



Así se ha acordado en una reunión mantenida entre la líder del PP extremeño y el coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, según han anunciado ambas formaciones en una nota de prensa.



En concreto, ha sido un encuentro en el que María Guardiola ha insistido en la necesidad de que los "asuntos cruciales" para el presente y el futuro de la región "estén apartados de ideologías e intereses cortoplacistas", tras lo que ha considerado que ante la "zozobra económica" que afrontamos, las cuentas "deben concretar, con toda garantía, la prestación de servicios básicos".



Así, Guardiola ha explicado que los extremeños están esperando que los políticos dejen "a un lado la crispación y el rodillo" y vayan "de la mano" para que la ley más importante en 2023 "blinde el bienestar".



Y es que "es un pacto de mínimos, pero de la máxima prioridad", ha asegurado la presidenta del PP, quien ha agradecido al coordinador regional de Ciudadanos su paso al frente para el diálogo.



En ese sentido, María Guardiola ha señalado que la "mano tendida" de ambas formaciones hará posible que se integren, en un mismo paquete, las propuestas de ambos grupos parlamentarios, de PP y Ciudadanos, con el objetivo de "demostrar la unidad de la oposición" a la hora de alcanzar consensos y elevar las legítimas demandas de la sociedad extremeña.



ES DE "SENTIDO COMÚN"

Por su parte, el coordinador regional de Ciudadanos, David Salazar, ha subrayado que la formación naranja se suma a este triple pacto planteado por el PP porque es de "sentido común" apoyar las propuestas que "emanan de la Extremadura real".



Asimismo, Salazar ha aseverado que las alianzas tienen que propiciarse para "defender especialmente a los más desfavorecidos y a los que no tienen voz", y que, en el transcurrir de crisis consecutivas, están perdiendo derechos elementales, como la prestación de servicios sanitarios y educativos.



"Esto está sucediendo, y de forma preocupante en el ámbito rural", ha añadido Salazar, quien ha considerado que "estos pactos no son ni de rojos ni de azules", sino de utilidad pública.



Por ello, el coordinador de Cs Extremadura ha asegurado que estas bases para un diálogo productivo, de cara a unas mejores cuentas, deberían congregar a todos los partidos con representación en la Asamblea, y también al propio equipo de Hacienda del gobierno de Vara, que "no debería desaprovechar su última oportunidad de aprobar unas cuentas consensuadas de verdad".



Tanto para el PP de Extremadura como para Ciudadanos, es el momento de que Guillermo Fernández Vara "recoja el guante" y demuestre que su discurso del 7 de septiembre en la Asamblea de Extremadura sobre "salirse al encuentro" entre rivales políticos, no eran titulares vacíos.



Consideran ambos partidos que este pacto "trasciende las ideologías" y busca, elementalmente, financiar de forma sostenible los servicios sanitarios y educativos de calidad que demandan las familias extremeñas.



Asimismo, tanto María Guardiola como David Salazar han coincidido en la "urgencia", de poner la política fiscal al servicio de las familias y empresas extremeñas, por lo que han propuesto que se acometa una rebaja de impuestos, que se centre especialmente en el IRPF y se incluya en la ley de presupuestos, para "aliviar la situación por la que atraviesan muchas familias extremeñas ante una desbocada inflación que va a marcar el inicio del curso escolar", ha sentenciado.