Foro Europeo de la Discapacidad alerta "abandono" de quienes "no pueden escapar" de guerra

El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis, ha advertido sobre los "mayores riesgos de abandono, abuso y negligencia" a los que se enfrenta este colectivo en Ucrania por la guerra.



Vardakastanis ha recibido de manos del Rey Felipe VI el Premio Europeo Carlos V en nombre del EDF en el Monasterio de Yuste, donde ha lamentado que la celebración "se ve ensombrecida por la dramática situación" por lo que han pasado "millones de personas con discapacidad en los últimos años" por la situación de pandemia y "ahora en la guerra en Ucrania".



"Vivimos una crisis dentro de una crisis y las personas con discapacidad se enfrentan en ambos casos a los mayores riesgos de abandono, abuso y negligencia", ha remarcado durante su intervención en el acto de entrega de dicho premio.



A este respecto, ha afirmado que "la violenta guerra en Ucrania" pone a las personas con discapacidad "en un mayor riesgo para sus vidas". Ha apuntado que "la situación se agrava" para quienes viven en instituciones y "no pueden escapar de la guerra".



Ucranianos con discapacidad que han permanecido en el país y que se enfrentan a situaciones "sin alimentos, agua y medicamentos esenciales, sin personal que los apoye, sin acceso a la ayuda humanitaria y a refugio durante los bombardeos", ha manifestado.



Del mismo modo, quienes han huido llegan a la UE "en situaciones extremadamente precarias", ya que los centros de acogida no son accesibles y "en muchos casos llegan sin tecnologías y el apoyo más básico".



En este sentido, ha señalado que el foro y sus miembros en Europa están "dando todo el apoyo posible" pero ha solicitado que los planes de integración de los países UE "tengan plenamente en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, los hombres y los niños con discapacidad". "Necesitamos que más países europeos acojan a refugiados con discapacidad como lo hacen ustedes aquí en España", ha apuntillado.



Ha destacado también que Ucrania se ha convertido "recientemente" en uno de los miembros del EDF y ha asegurado que creen "firmemente en la fuerza y la legitimidad de trabajar juntos por una Unión Europea pacífica, basada en los derechos humanos, y social".



FALTA DE APOYO EN LA PANDEMIA



Igualmente, ha recordado que en "los peores momentos de la pandemia" las personas con discapacidad "se quedaron sin apoyo" porque las instituciones residenciales "se convirtieron en focos de infección y se aislaron y abandonaron aún más". "O cuando a las personas con discapacidad se les niega el tratamiento de emergencia debido a la discriminación en la selección", ha apostillado.



En este sentido, también ha conminado a que este colectivo participe a través de sus organizaciones en "la planificación y el despliegue" de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE.



25 ANIVERSARIO DEL EDF



Vardakastanis también ha agradecido la recepción del Premio Carlos V y "especialmente" en España que, ha dicho, es "uno de los países más sensibles" de la Unión Europea en materia de derechos de las personas con discapacidad" gracias al "excelente trabajo y esfuerzo" de CERMI y otras organizaciones.



Ha subrayado que reciben este galardón en el año de su 25 aniversario y ha resaltado que es un premio "al movimiento europeo de la discapacidad, a todas las mujeres y hombres con discapacidad que se reúnen para abogar conjuntamente por una Europa más inclusiva para 100 millones de personas".



El presidente del EDF ha asegurado que este movimiento "representa y trabaja activamente para lograr el lema de la UE: unidos en la diversidad". "Porque nosotros, las personas con discapacidad, después de demasiados años de discriminación, segregación e incluso persecución y violencia contra nosotros, encontramos en los valores fundamentales de la UE la posibilidad de dar forma a un continente que abraza la diversidad humana y en el que podamos crecer y participar en pie de igualdad con los demás", ha expresado.



También ha recordado que el Foro Europeo de la Discapacidad, ha puesto en valor que participó "activamente" en las negociaciones para la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) que "ahora parte del marco jurídico" de la UE pero "su aplicación dista mucho de ser una realidad".



Vardakastanis ha puesto el foco también en "luchar contra la discriminación", ya que la UE "aún no tiene una legislación horizontal sobre la igualdad de trato" y "más del 50 por ciento de las personas con discapacidad en Europa se sienten discriminadas".



Ha añadido que las mujeres de este colectivo "se enfrentan a una discriminación aún mayor en todos los ámbitos de la vida" y en algunos países de la UE "sufren prácticas terribles como la esterilización forzada". "Una práctica que abogamos por prohibir en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres", ha apostillado.



Del mismo modo, Vardakastanis ha reivindicado "igualdad de acceso al empleo y la educación de calidad e inclusivos" ya que "solo el 50,8 por ciento" de personas con otras capacidades tienen empleo y "la tasa de abandono escolar es considerablemente mayor entre los estudiantes" de dicho colectivo.



El presidente del EDF ha subrayado que también "luchan" por "garantizar" la "libertad de circulación" que aún "no es una realidad para muchas personas con discapacidad". Por ello, ha recomendado crear una Tarjeta Europea de Discapacidad que la Comisión Europea "propondrá finalmente el próximo año".



Finalmente, ha destacado que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, continuarán "planteando el lema rector del movimiento de la discapacidad: nada sobre nosotros sin nosotros".



UNA VIDA INDEPENDIENTE



El acto de entrega ha contado con el testimonio de Maribel Cáceres Cabanillas, vicepresidenta del Plena inclusión España, y también presidenta de la primera asociación de mujeres con discapacidad intelectual del país, plataformas desde las que "alzar la voz" y exponer sus reivindicaciones desde un "enfoque de género", luchando contra la violencia de genero y por sus derechos sexuales y reproductivos.



Entidades desde las que lograr una ciudadanía plena para el colectivo, desarrollando su propia "autonomía personal", teniendo un proyecto de vida "independiente".



Asimismo, ha hecho un llamamiento a la formación de las personas con discapacidad, adaptada a las "necesidades específicas de cada persona", para poder "vivir, trabajar, disfrutar del ocio en comunidad, juntos, iguales y los con los mismos derechos que las personas sin discapacidad".



Por último, ha apelado a dejar atrás el término discapacidad, una etiqueta "muy pesada" que no les deja demostrar que con los apoyos necesarios "cualquier barrera puede desaparecer".



Cabe recordar que el jurado del XV Premio Europeo Carlos V decidió otorgar el galardón al Foro Europeo de la Discapacidad al considerar que "con su trabajo promueve una Europa más inclusiva y una Europa más social, justa e igualitaria, y contribuye al proceso de integración europea, a los valores que la Unión Europea defiende y a que todos los ciudadanos puedan convivir en este espacio común en condiciones de igualdad y sin sufrir discriminación debido a sus capacidades sociales".



El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización de personas con discapacidad que defiende los intereses de más de 100 millones de personas con discapacidad en Europa y reúne a organizaciones representativas de personas con discapacidad de toda Europa.