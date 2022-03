Soraya Vega: "El 8M es un día absolutamente cargado de razones para salir a alzar la voz"

"La lucha feminista no es un objetivo en sí mismo, sino que es una manera de hacer política, una manera de trabajar desde lo público y desde el ámbito privado". Así lo destaca la portavoz de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega Prieto, en una conversación mantenida con Regiondigital.com con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, este martes, 8 de marzo.

Esta extremeña nacida en Herrera del Duque (Badajoz) en 1987, recalca que tampoco "podemos olvidar la imperiosa necesidad de seguir avanzando en todo lo que aún queda por conseguir" en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Vega considera que "los problemas que vivimos las mujeres extremeñas son estructurales y generales a causa de un sistema desigual que está presente no sólo en Extremadura, no sólo en España, si no en el resto del mundo".

A su entender, la reforma laboral, recientemente aprobada, "es una herramienta muy eficaz para luchar contra el paro y contra la precariedad laboral, también en las mujeres". Además, junto a esta importante medida, cree que "el resto de políticas sociales y de impulso económico vienen a reforzar las medidas que se deben llevar a cabo para seguir dignificando el trabajo".

- Tras la crisis sanitaria que se vivía por estas fechas el año pasado en Extremadura y el resto de España a causa de la pandemia por la Covid-19, ¿cómo afronta este año la celebración del 8M?

S.V.: Este año, volvemos a las calles, con toda la energía y la fuerza que siempre ha tenido el movimiento feminista. Respetando las medidas que aún siguen vigentes para protegernos frente al COVID, pero con el convencimiento intacto de saber que este día de reivindicación sigue siendo un día fundamental, un día cargado de simbolismo. Y un día absolutamente cargado de razones para salir al espacio público a alzar la voz.

- ¿Qué significa para usted participar en el acto institucional que celebra la Asamblea de Extremadura, como portavoz de Igualdad de su grupo parlamentario?

S.V.: Es un día muy importante y es un honor poder participar como representante del PSOE en la Cámara legislativa de Extremadura. Institucionalizar días como el 8 de marzo es, en sí mismo, un mensaje muy potente. Es hacer de este día y del objetivo que encierra, un objetivo común, es encontrarse en lo que une y no en lo que separa. Y es no olvidar por lo que estamos aquí y por lo que vamos a seguir trabajando, desde todos los ámbitos.

- ¿Por qué cree que tiene que alzar la voz la mujer extremeña?

S.V.: Las mujeres extremeñas, las mujeres españolas, debemos alzar la voz para defender nuestros derechos y nuestras libertades. Defender aquello que ya se ha conseguido, con mucho esfuerzo, por parte de las mujeres que nos han precedido, porque todo esto no es inamovible, siempre hay riesgos, lo estamos viendo últimamente con los planteamientos que se hacen desde algunos grupos políticos.

Y, por supuesto, no podemos olvidar la imperiosa necesidad de seguir avanzando en todo lo que aún queda por conseguir. La lucha feminista no es un objetivo en sí mismo, sino que es una manera de hacer política, una manera de trabajar desde lo público y desde el ámbito privado.

A su juicio, ¿qué le falta todavía a la mujer extremeña para lograr equipararse con las del resto del país?

S.V.: Creo que las mujeres extremeñas no tenemos grandes diferencias con el resto de mujeres de nuestro país. La situación, en términos generales, es muy parecida. Los problemas que vivimos son estructurales y generales a causa de un sistema desigual que está presente no sólo en Extremadura, no sólo en España, si no en el resto del mundo.

Por supuesto, las manifestaciones son distintas dependiendo del contexto, pero la situación de las mujeres en Extremadura no es muy distinta del resto de mujeres españolas.

- Según los últimos datos de desempleo en Extremadura, correspondientes al mes de febrero, de los 94.270 desempleados que hay en la región, el 62,5% son mujeres. ¿Qué medidas cree usted que hay que activar para cambiar de una vez por todas estas cifras?

S.V.: Las que ya están poniendo en marcha. De hecho, estas cifras ya están cambiando. Siendo conscientes, como somos, de que el paro femenino es un problema estructural generalizado en nuestro país, tenemos que resaltar que el año 2021 se cerró con 10.000 mujeres menos en las colas del paro.

La Reforma Laboral es una herramienta muy eficaz para luchar contra el paro y contra la precariedad laboral, también en las mujeres. Junto a esta importante medida, el resto de políticas sociales y de impulso económico vienen a reforzar las medidas que se deben llevar a cabo para seguir dignificando el trabajo.

La conciliación y la corresponsabilidad son muy importantes para poder equilibrar la presencia de las mujeres en el espacio público, para facilitar el acceso al empleo y para que sea posible compatibilizar la vida laboral, familiar y personal.

- El pasado 22 de febrero se conmemoró el Día de la Igualdad Salarial, una iniciativa con la que se pretende concienciar a la sociedad española sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres por la realización del mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. De hecho, en el último informe del INE correspondiente a 2019, el salario anual más frecuente en las mujeres ascendió a 13.514,8 euros y representó el 73,0% del salario más habitual en los hombres, cuyo efectivo se situó en 18.506,8 euros. ¿Qué suponen para usted estos datos en pleno siglo XXI?

S.V.: Son una muestra más de la evidente brecha que sigue persistiendo en las condiciones laborales entre mujeres y hombres. En este sentido, se aprobó un Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que obliga a las empresas a publicar las tablas salariales, de manera que se puedan identificar estas brechas y trabajar en paliar las razones que las provocan.

Por otro lado, además de la Reforma Laboral, que aborda la temporalización de una manera muy directa, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha demostrado su incidencia real y efectiva en la reducción de la pobreza y la brecha de las mujeres. Por tanto, ese debe ser el camino, la combinación de las políticas públicas en la propia Administración y en las empresas.

- Usted, mujer del siglo XXI, diputada en la Asamblea, con familia, un hogar… ¿Cómo logra conciliar la vida laboral con la familiar?, ¿qué esfuerzo le supone?

S.V.: A esta pregunta debería contestarse durante todo el año y por parte de los compañeros varones, no sólo por parte de las mujeres y no sólo en torno al 8 de marzo. La conciliación de la vida laboral, familiar y personal debe ser algo que competa a mujeres y a hombres. El esfuerzo debe ser compartido, de las mujeres y de los hombres. No puede haber conciliación si no hay corresponsabilidad.

Y, para finalizar, ¿qué logro –o a qué mujer- destacaría –desde el punto de vista de las políticas de igualdad o que crea usted que ha sido satisfactorio en este ámbito- que se haya producido de un año para acá?

S.V.: En este último año me gustaría destacar a mi compañera Andrea Fernández Benítez, responsable de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Además de su responsabilidad dentro del PSOE, es diputada en el Congreso de los Diputados y está trabajando de manera muy intensa por el feminismo en las instituciones.

Además, está liderando, junto con otras compañeras, el llamamiento que el PSOE está lanzando para conseguir la abolición de la prostitución, una de las formas de violencia que se ejerce contra las mujeres. La valentía que están demostrando haciendo de esto una prioridad en la agenda política es algo que debemos valorar y agradecer.