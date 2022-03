Vara: "Mientras haya pobreza, seguirá existiendo desigualdad y la mujer no será libre"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este martes que "mientras haya pobreza, seguirá existiendo desigualdad", y esto hará que "la mujer no pueda ser libre".

El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones durante el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, celebrado en la Asamblea de Extremadura, donde ha abogado por seguir tomando medidas "reales y efectivas" para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.

También ha subrayado que la violencia de género se hace más patente cuando la mujer no es independiente, no se puede valer por sí misma o no tiene elementos propios.

