APAG retomará sus movilizaciones el próximo 16 de marzo con una tractorada a Madrid

APAG Extremadura Asaja retomará sus movilizaciones el próximo 16 de marzo con la salida de una tractorada compuesta por una decena de vehículos con destino a Madrid para protestar por la situación del campo.



El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que esa tractorada tiene la intención de hacer llegar sus reivindicaciones "necesarias y urgentes" al Ministerio de Agricultura y a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.



Metidieri ha dado a conocer este acto de protesta este miércoles en una rueda de prensa en Mérida en la que ha indicado que se irán aportando más detalles en cuanto se vayan autorizando los recorridos desde las distintas delegaciones del Gobierno, ya que se precisan autorizaciones de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.



De este modo, el plan de APAG Extremadura Asaja es salir desde Extremadura el 16 de marzo, llegar a Madrid un día después, el 17 de marzo, y utilizar el 18 para el regreso.



"Si siguen los políticos sin escuchar esas reivindicaciones que consideramos que son justas y necesarias para nuestro campo extremeño iremos endureciendo los actos reivindicativos en la medida que Sanidad y la actual pandemia nos lo vaya permitiendo", ha apuntado.



En esta línea, Juan Metidieri ha asegurado que los profesionales del campo no pueden mirar hacia otro lado cuando "se están cerrando explotaciones tras explotaciones día tras día" y se continúa "haciendo oídos sordos" y legislando "de espalda" al campo extremeño.



LAMENTA QUE LA SITUACIÓN "HA EMPEORADO"



Metidieri ha recordado que hace un año se pararon las movilizaciones protagonizadas por el sector primario debido a la pandemia, pero ha explicado que, doce meses después, la organización quiere retomarlas porque la situación, "lejos de mejorar, ha empeorado".



Así, en relación al comercio exterior, ha asegura que se continúan con los mismos problemas, ya que a los productores españoles se les exige mucha trazabilidad mientras que los productos que compiten en Europa llegan con "trazabilidad cero".



También, y sobre los aranceles que tenían algunas de las producciones, como la aceituna de mesa, Metidieri ha indicado que continúan, al tiempo que ha lamentado la "indefensión grande" que sienten desde la Comisión Europea a la hora de comercializar los productos internacionalmente.



Asimismo, y en relación a la reforma de la PAC, ha criticado que se hayan confirmado los "fuertes recortes", con una convergencia interna "muy dura" que ha traído "recortes drásticos" de hasta más de un 30 por ciento en algunas de las explotaciones y un recorte general del 2 por ciento en las ayudas de la PAC.



De la misma manera, ha criticado que el endurecimiento de las medidas ambientales cada vez sea "más fuerte", cuando los profesionales del sector primario no son los responsables de la situación sino que han "aportado las soluciones a lo largo de la historia".



BAJOS PRECIOS Y PRODUCCIONES "HUNDIDAS"



Otro factor que influye en la mala situación del campo son los bajos precios, con algunas producciones "hundidas" al tener "precios de ruina", entre las que ha incluido el tomate; el vino, con precios "irrisorios"; el aceite, con una cosecha a la baja aunque los precios hayan repuntado; o el porcino, con "precios de miseria".



En este sentido, ha mostrado su preocupación por el hecho de que no dé la "garantía" ni la "estabilidad" que se reclamaba con la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma que, en su opinión, "solo sirve para añadir literatura y no sirve absolutamente para nada a la hora de ser capaz de regular estos precios".



IGLESIAS LES ANIMÓ A CONTINUAR CON LAS PROTESTAS



Juan Metidieri, preguntado por los medios por el hecho de que harán llegar sus reivindicaciones también al ministerio dirigido por Pablo Iglesias, ha explicado que el vicepresidente segundo, en las movilizaciones de hace un año, le animó "muy mucho" a que continuasen con los actos de protesta.



Por ello, la organización quiere trasladarle a él mismo sus peticiones para que Iglesias pueda hacerlas llegar al ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que den una solución definitiva a los problemas del campo.



También, aunque esta protesta esta organizada por APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri ha asegurado que está abierta a que se puedan sumar más organizaciones y más tractores, aunque teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia.