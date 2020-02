Ibercaja Extremadura pide "tranquilidad" a sus empleados y clientes en relación al ERE

Ep.

El director territorial de Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" tanto a los empleados como a los clientes de la entidad bancaria en relación al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que actualmente está en proceso de negociación con las entidades sindicales.

"No tenemos información al respecto de cómo puede afectar, sí estimamos que no tenga mucho alcance porque en operaciones que hubo anteriormente sí quizás tuvo más repercusión que en otros territorios", ha reconocido Planelles durante la firma de un convenio en el Ayuntamiento de Badajoz, en la que ha confiado en que "en esta ocasión sea inferior" el alcance de este ERE en la región extremeña aunque "no" tiene datos concretos al respecto.

A preguntas de los periodistas por este ERE y si se ha cuantificado su repercusión en Extremadura, ha destacado que "se hará como siempre se ha hecho de forma muy ordenada, de forma normalmente voluntaria" y a través de prejubilaciones, pero que carece de detalles de "cómo puede procederse".

"Pero vamos tranquilidad tanto a los empleados como a los clientes", ha asegurado en todo caso. Fernando Planelles ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha renovado un convenio de colaboración con el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez.