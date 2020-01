El PP reclama a Vara y a Planas que establezcan "medidas eficaces" para el campo

Ep.



La portavoz de Agricultura del PP de Extremadura, Mercedes Morán, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "se pongan las pilas" y establezcan "medidas eficaces" para el sector primario ante una situación que es "extrema".



La 'popular' ha lamentado en este sentido que los precios de las productos sean cada vez más bajos y sin embargo los costes de producción más elevados, lo que hace que se dificulte la viabilidad de las explotaciones.



Así ha exigido que los empresarios agrícolas y ganaderos tienen que tener unos beneficios al igual que el resto de sectores que le proporcione una vida digna a ellos y a sus familias, ya que el contexto actual, ha dicho, es de "asfixia económica".



La también diputada del PP en la Asamblea de Extremadura ha puesto como ejemplo el caso de la fruta, un sector en el que algunos productores están arrancando el producto y abandonando las explotaciones por no ser viables.



Mercedes Morán ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar en las movilizaciones de las organizaciones agrarias de la región con motivo de la inauguración de Agroexpo, en Don Benito (Badajoz), y con la que han reclamado unos "precios justos".



"Exigimos al señor Vara y al señor Planas que dejen de mirar hacia otro lado, que se pongan las pilas y empiecen a poner medidas eficaces de verdad", ha aseverado Morán.



De esta forma, ha reclamado que dichas medidas sean "eficaces" y no, como ha dicho, las puestas en marcha por la Junta para paliar los efectos de la sequía o el Ministerio de Agricultura en relación al aceite de oliva, que, en su opinión, han sido un "rotundo fracaso".



También ha instado al sector a luchar para que no vengan "otras amenazas" como el presupuesto de la PAC, ya que éste no debe incluir recortes. "Todas estas amenazas, menos PAC y precios bajos hacen que nos vamos a quedar sin el campo en Extremadura", ha considerado.



Finalmente, la portavoz de Agricultura del PP de Extremadura ha acusado a la Institución Ferial de Extremadura (Feval) de "tomar el pelo" a los agricultores al asegurar que la inauguración de Agroexpo se posponía en apoyo a los manifestantes, ya que, a su juicio, eso es "reírse" cuando en realidad lo que buscaba es que Planas no se pasease por una "Feval fantasma".