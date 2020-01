El déficit de Extremadura se sitúa en 228 millones hasta noviembre, 1,1% del PIB

Ep

El déficit de Extremadura se ha situado en 228 millones hasta el mes de noviembre, lo que representa el 1,1 por ciento del PIB, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.



Asimismo, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, se ha situado hasta noviembre en 20.741 millones de euros, lo que supone el 1,66 por ciento del PIB, por debajo del 2 por ciento del objetivo del Gobierno para el conjunto del año, a falta de un mes para cerrar todo el ejercicio.



Según los datos publicados por Hacienda, este resultado es consecuencia de un aumento del 3,9 por ciento de los ingresos no financieros, gracias al alza del 2,2 por ciento de los ingresos impositivos y del 7,2 por ciento de las cotizaciones sociales; mientras que los gastos no financieros han crecido un 4,5 por ciento, con un avance del 6,5 por ciento de las prestaciones sociales y del 5,4 por ciento de la remuneración de asalariados.



Por su parte, los intereses devengados hasta noviembre ascienden a 24.931 millones de euros, un 5,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Descontando su efecto, el superávit primario se ha situado en los once primeros meses en 4.185 millones de euros.



Por subsectores, el déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) se ha situado en 11.989 millones de euros, el 0,96 por ciento del PIB (0,04 puntos menos que en noviembre de 2018), con un déficit del 0,87 por ciento del Estado y del 0,09 por ciento de los organismos de la Administración Central.



Las comunidades autónomas, por su parte, han registrado un déficit de 3.125 millones, el 0,25 por ciento del PIB, lo que supone una mejora del 30,6 por ciento respecto al dato de octubre, dado que en noviembre se actualizaron las entregas a cuenta de 2019, mes en el que han recibido un 50 por ciento de esta actualización, que terminarán de percibir en el mes de diciembre.



Los ingresos de las comunidades hasta noviembre se han incrementado un 2,5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, si bien Hacienda precisa que se trata de una comparativa no homogénea y que se irá suavizando en diciembre, como resultado del real decreto por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019.



De su lado, los gastos no financieros han aumentado un 5,2 por ciento, destacando la remuneración de asalariados, que sube un 5,8 por ciento, de los consumos intermedios (+3,5%) y de las transferencias sociales (+4%), principalmente por el aumento del gasto en conciertos sanitarios y en conciertos educativos, entre otros.



Desglosando el dato por comunidades, a finales de noviembre seis regiones registraron superávit o equilibrio presupuestario (Asturias, Canarias, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco) y el resto, encabezadas por Murcia (-1,32%), Comunidad Valenciana (-1,29%) y Castilla-La Mancha (-1,17%) presentaron los mayores desfases.



Por último, los fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 5.627 millones, el 0,45 por ciento del PIB, lo que supone 0,11 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior.

El sistema de la Seguridad Social ha tenido un déficit de 7.221 millones (el 0,58% del PIB), mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal ha presentado un superávit de 1.459 millones (el 0,12% del PIB) y el Fogasa, un superávit de 135 millones.