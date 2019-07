Pizarro no se plantea "en estos momentos" ser candidato a presidir el PP extremeño

Ep.



El portavoz del PP de Extremadura, Fernando Pizarro, ha indicado que "en estos momentos" no se plantea ser candidato a presidir el partido y ha situado al actual presidente regional, José Antonio Monago, como un "gran activo" y el "mejor presidente" que ha tenido el PP extremeño, ya que con él al frente se llegó a gobernar en la Junta.



Así, a preguntas de los medios, Pizarro ha dicho que los cambios que se plantean en el PP son "un futurible que ni siquiera se plasman en una posibilidad de congreso de manera inmediata", ya que, como ha recordado, los mandatos establecidos para el actual equipo llegan hasta 2021.



"En el partido no estamos en esa clave, yo de manera personal tampoco", ha aseverado este lunes en la primera rueda de prensa que da tras su nombramiento como nuevo portavoz de los 'populares' extremeños y tras la renovación de los órganos de dirección autonómicos del partido.



El también alcalde de Plasencia (Cáceres), que ya había anunciado su intención de no volver a presentarse a la reelección como primer edil, ha explicado que tomó esta decisión tras una trayectoria en la política municipal que llegará a los 24 años tras la finalización de esta legislatura.



"Esto no quiere decir que yo tenga pretensiones de ningún tipo en ningún otro ámbito del partido. Ya sabéis que la gente que tenemos la suerte y el privilegio de tener nuestra vida resuelta somos muy libres para poder decidir este tipo de cosas", ha dicho.



En esta línea, también ha indicado Fernando Pizarro que el conjunto del partido se planteará el futuro cuando éste llegue, incluido, ha dicho, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que "será el primero en decir si quiere o no revalidar su posición de presidente en un nuevo congreso", ha dicho.