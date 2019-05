Santiago Abascal y Vox protagonizan un acto electoral en Plaza San Jorge de Cáceres

Ep

Vox protagonizado la plaza de San Jorge de Cáceres en un acto de campaña en el que ha contado con el presidente nacional, Santiago Abascal, al que la presidenta provincial, Magdalena Nevado, ha comparado con el patrón cacereño que libró una batalla con el "dragón de fuego rojo y morado" para "liberar" al pueblo.



La número dos de la candidatura por Cáceres a la Asamblea de Extremadura ha abierto el acto contado una leyenda de un dragón que "empobrecía a sus habitantes y los sometía a su voluntad" porque "habían sido despojados de todo sentido común".



"Pero en una montaña apartada de la villa desde donde todo podía verse con claridad se encontraba la resistencia, veinticuatro nobles caballeros que aguardaban para liberar al pueblo de la opresión del dragón", ha dicho, en alusión a los diputados electos de Vox, a los que la hermana de la actual alcaldesa de Cáceres ha calificado de "valientes" que "no desvían su mirada ni a derecha ni izquierda".



A Santiago Abascal le ha dado las gracias por haber venido a Cáceres "a traer esperanza" y "por haber conquistado parte del territorio nacional", ha señalado en su intervención la presidenta provincial, que ha abierto el acto en la emblemática plaza cacereña, en la que se han reunido más de 600 personas.



Tras Nevado se ha subido al atril el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, que ha destacado que Vox contará la "verdad" de cómo está la región "con un deuda de 4.700 millones de euros que sube todos los días un millón de euros más", mientras no terminan las infraestructuras como los hospitales que están en marcha en la región.



DEVOLVER COMPETENCIAS



En este sentido, ha abogado por devolver al Estado algunas competencias para que lleve a cabo los proyectos que no pueden hacer las CCAA, una iniciatica que "ya ha compiado el PSOE", ha bromeado, al devolver la titularidad de la carretera de Cáceres a Badajoz al Estado para que la convierta en autovía.



Morales ha prometido que realizará una bajada del IRPF del 5% a todos los extremeños y esa falta de ingresos la suplirá con la eliminación de algunos programas que lleva a cabo la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aexcid), que cuenta con un presupuesto anual de "doce millones de euros" y que destinará "a los extremeños"



También ha intervenido el cabeza de lista a la Asamblea por Cáceres, Francisco Piñero, que ha resaltado que Vox tiene el mismo discurso para todas las regiones de España porque "no es un partido político, sino un sentimiento", ha dicho el empresario cacereño que ha confesado que, al igual que en la gestión de sus empresas, lo que pretende es "generar riqueza para la región", si consigue un escaño en el Parlamento extremeño.



Piñero, que hace un año dimitió como coordinador provincial de Ciudadanos en Cáceres, se ha dirigido a los que "quieran votar a Ciudadanos" para que sepan que "su voto irá a la izquierda extremeña" porque "ya existe un pacto entre PSOE y Ciudadanos por mucho que el señor Polo lo desmienta", ha dicho en alusión al candidato de Ciudadanos a la Junta de Extremadura, Cayetano Polo.



Por último, el candidato de Vox a la Alcaldía de Cáceres, Teófilo Amores, ha señalado que la gente que se ha reunido esta tarde en Cáceres, unas 600 que han llenado la emblemática plaza cacereña, lo ha hecho por un "sentimiento irrenunciable", ha dicho, en alusión a "esta España que es de todos".



Amores ha aseverado que defenderá en el ayuntamiento lo que "preocupa" a los ciudadanos porque "Cáceres se muere" pero "a Cáceres la están matando", ha dicho, porque los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP la han colocado en el furgón de cola. "Vox es la voz del equilibrio y del sentido común para Cáceres y Extremadura", ha concluido.



El acto ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento esta misma semana de Jorge Garrido que formaba parte de la candidatura de la localidad cacereña de Montehermoso.