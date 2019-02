Vara afirma que el único pacto que había era el de Colón contra PSOE

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que el anuncio de convocatoria de las elecciones generales el próximo 28 de abril viene a evidenciar que no había ningún pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes.



"¿Dónde puñetas estaba el pacto?", ha preguntado a los aproximadamente mil asistentes a la Conferencia Autonómica que el PSOE de Extremadura celebra este fin de semana en Mérida, tras lo que una voz procedente del auditorio ha respondido que en la plaza de Colón, en referencia a la convocatoria a la que asistieron PP, Ciudadanos y Vox, entre otras organizaciones para reclamar elecciones. "Ahí estaba", ha replicado Vara.



Tras señalar que Pedro Sánchez, en particular, y el partido en su conjunto, lleva meses soportando "insultos", ha señalado que el "pacto" de PP, Ciudadanos y Vox "no es por España ni por Cataluña", sino que es "contra el PSOE" y contra sus ideas.



"Es pactar contra nuestras ideas, contra las pensiones mínimas, la subida del salario mínimo interprofesional, contra la igualdad real, contra la dependencia, el subsidio mayores de 52 años y contra la igualdad de oportunidades", ha espetado Vara.



Ante ello, ha advertido que sus líderes "no saben bien donde se han metido", en referencia a que desconocen "lo que provoca en la gente progresista del país cuando están fuertes y unidos", algo que, según ha señalado, "lo están más que nunca".