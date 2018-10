UGT y CCOO llaman a la participación de la ciudadanía en la manifestación 18N

Ep

Tras la reunión del Pacto por el Ferrocarril, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha considerado "positiva" esta reunión por la "unidad de acción" que ha permitido convocar la movilización.



En esta línea, junto a la manifestación, el sindicato ha pedido que, independientemente de como vayan las obras en las distintas infraestructuras ferroviarias de la región, se acabe con la situación registrada en el "puente de la vergüenza", en referencia a las incidencias del último puente del 12 de octubre.



De esta manera, Sánchez ha dicho que el sindicato tendrá la oportunidad de trasladarle esta idea al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la reunión que mantendrá con él, como miembro del Pacto por el Ferrocarril, este próximo viernes.



"Le exigiremos que lo que ha pasado este puente y lo que viene pasando no se vuelva a repetir, si tiene que cambiar todas las máquinas que las cambie en el tren, y que la otra parte (la licitación de las obras) siga por su cauce", ha añadido.



Por su parte, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha resaltado que de la reunión de este lunes haya salido una "propuesta única" de manifestación para el próximo 18 de noviembre en Cáceres.



Así, ha valorado que el Pacto por el Ferrocarril es un instrumento "muy importante", ya que, si éste no hubiera existido, la región, ha dicho, estaría en "peores condiciones" de las actuales.



No obstante, ha recalcado que se continuará exigiendo al Gobierno de España y a Renfe que "pongan los medios" para que las incidencias no vuelvan a ocurrir y se aceleren los procedimientos para que las infraestructuras "puedan estar".



De esta forma, ha recordado que, entre los objetivos del Pacto por el Ferrocarril no solo estaba las reclamaciones en relación a las vías de comunicación hacia Madrid, ya que la región también tiene "asignaturas pendientes" hacia el sur.



Por ello, ha indicado que el sindicato exige que los próximos presupuestos tengan en cuenta la necesidad de Extremadura de estar vertebrada "norte, sur, este y oeste".