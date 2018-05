Podemos cree que "lo fundamental" de la sentencia sobre el caso Feval "no varía"

Ep.

El diputado del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea Daniel Hierro ha insistido en que "lo fundamental" de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Feval "no varía", a pesar de que reduce las penas impuestas a los exdirectivos de la Institución Ferial de Extremadura (Feval), además de considerar que el Partido Socialista "debe revisar su forma de gestionar lo público".

Concretamente, esta sentencia conocida este jueves reduce a cuatro años y medio la pena en el caso de Francisco Cerrato, a un año y nueve meses para José Luis Viñuela, mientras que a José Villa le absuelve de todos los delitos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

En este sentido, el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos ha considerado que valorar dicha sentencia se trata de "hacer interpretaciones jurídicas" y no es a su partido a quién le toca interpretar la Justicia, aunque "lo que sí está claro es que lo fundamental del caso no varía".

"Si que es cierto que una persona ha sido absuelta, su director (de Feval), pero el resto de las personas encausadas y condenadas siguen con sus condenas, aunque es cierto que se les han rebajado las penas, pero eso entendemos que es una interpretación del Derecho", ha reiterado.

Por otra parte, Daniel Hierro ha sostenido que "lo que queda claro" es que Feval "ha sido otro hito más en la forma de gestionar esta comunidad autónoma del Partido Socialista", aunque esta forma de gestión no es de "recientemente", sino que "es una forma de funcionar que es estable, como así lo demuestran el caso Batuta o el caso Salustiano o tantos otros" criticados por Podemos durante esta legislatura.

Por ello, el diputado de la formación morada ha destacado que el PSOE "debe revisar su forma de gestionar lo público" porque, bajo su opinión, "lo público" es "eficiente" cuando se gestiona "desde el eje de la transparencia y el buen hacer" y "no desde el eje del clientelismo".

MOCIÓN DE CENSURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otra parte, en respuesta a preguntas de los medios sobre la moción de censura registrada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, ha manifestado que su partido apoyará "por supuesto" dicha moción puesto que "hay que echar al Gobierno de la mafia del Partido Popular inmediatamente".

"El BOE no puede estar controlado por un partido que, no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces, ha participado a título lucrativo (en el caso Gürtel) porque una entidad jurídica no puede ser condenada ni puede ser en sí mismo responsable", ha señalado Hierro, tras lo que ha lamentado que el PP haya "participado en la caja B con la que se ha financiado" puesto es "la primera vez que se condena a un partido en la historia de la democracia por financiarse de esta forma".

No obstante, Daniel Hierro ha considerado que "todavía quedan muchos" casos y "han venido otros muchos antes" que demuestran que el PP "se organiza en las instituciones para expoliar lo público" para "en muchas ocasiones favorecer al partido o a sus miembros individualmente", tras lo que ha resaltado que España "no puede seguir siendo la vergüenza de Europa", ha concluido.