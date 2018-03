El SES rinde homenaje a los 418 jubilados en el último año con un acto en Cáceres

Rd/Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido la labor de los profesionales jubilados del Servicio Extremeño de Salud (SES), a quienes ha pedido que sigan poniendo su enorme caudal de conocimiento y reflexión al servicio de la sociedad.

En Cáceres, Fernández Vara ha asistido al homenaje a los jubilados del Servicio Extremeño de Salud (SES), un acto que también ha contado con la presencia del consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, entre otras autoridades.

El jefe del Ejecutivo extremeño ha valorado el papel clave que estos profesionales tuvieron cuando la región asumió las competencias en materia sanitaria para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Según Fernández Vara, “conseguimos en aquellos momentos que los trabajadores asumieran que era una responsabilidad compartida y llevar la sanidad en Extremadura al mejor de los niveles”, recalcando la capacidad de empatía de los profesionales sanitarios para comprender los problemas y emociones de las personas enfermas.

El presidente de la Junta ha expresado su gratitud eterna con la labor de estos profesionales y les ha pedido que sigan poniendo a disposición de la sociedad su conocimiento y reflexión para que España pueda aprobar con sus aportaciones las asignaturas que aún tiene pendientes.

Acto



El acto ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña con la asistencia de unos 150 de estos jubilados que han desfilado uno a uno para recoger una placa de reconocimiento por la labor que han realizado durante toda su trayectoria profesional en el SES.



En él han participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y el director del SES, Ceciliano Franco, entre otras autoridades sanitarias de la región.



Vergeles ha indicado que esas más de 400 plazas que han quedado libres se cubrirán en la siguiente oferta de empleo de 2018/2019 y se adecuarán a las necesidades del servicio sanitario, porque el grupo de trabajo que se ha creado entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas (CCAA) está analizando cuáles son las especialidades más demandadas para adecuar la oferta.



"Es verdad que se prevén problemas en atención primara", ha recordado el consejero, ya que de 2020 a 2026 habrá en el SES unas 600 jubilaciones y es algo que "preocupa mucho" a los responsable regionales. "Estamos trabajando en un grupo para ver cuáles son las necesidades de especialistas para disponer de los necesarios y sabemos que las más demandadas son pediatría, medicina de familia, anestesiología, traumatología o uriología".



Vergeles ha reconocido que en la región "hay algunas plazas vacantes que cubrir" y confía en poder proveerlas a medida que se vayan jubilando los especialistas. Para ello, también se ha pedido al Ministerio de Sanidad y al de Educación que amplíe el cupo de los MIR y que las acreditaciones de especialidades sean "más ágiles".



"Hemos solicitado que se amplíe el número para que no haya médicos que han terminado la carrera y no pueden ejercer porque no hayan aprobado el MIR", una situación que, según ha explicado Vergeles, está generando una bolsa de 7.500 médicos en todo el país que no cuentan con la especialidad por lo que Extremadura aboga por "aumentar el número de plazas para que se acomoden los estudiantes que terminan la carrera".



El responsable de la sanidad extremeña espera que con todas estas premisas "se podrá ir dando respuesta a las necesidades que vaya teniendo la región" porque, aunque el máximo de jubilaciones en Extremadura se prevé un par de años después que la media del resto del país, también tendrán lugar esas vacantes y "tenemos que dar respuesta a eso", ha dicho el consejero en declaraciones a los medios minutos antes del acto.