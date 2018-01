Antonio Lucas, X Premio Periodismo Fundación Mercedes Calles Cáceres

Ep

El periodista y poeta Antonio Lucas (Madrid, 1975) ha ganado el X Premio Internacional de Periodismo que convoca la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros (FMCCB) de Cáceres, por el artículo titulado 'Cáceres, ciudad sin fin', publicado en el diario El Mundo el pasado 29 de diciembre.



Lucas es licenciado en Ciencias de la Información y desde 1996 trabaja en el diario El Mundo, donde actualmente es redactor de la sección de Cultura y columnista de Opinión. El jurado del premio ha recordado que sus artículos y reportajes renuevan los géneros dentro del nuevo periodismo. En el campo cultural, es una de las voces más importantes, tanto en el ámbito literario como en el campo de la plástica.



En el artículo premiado 'Cáceres, ciudad sin fin' da muestras de una visión singular de la ciudad, hasta ahora no presente en el premio, y a la vez presenta "una fuerza expresiva muy potente", destaca el jurado, que considera que Antonio Lucas "no se limita a hacer un muestrario de monumentos, si no que lo que le interesa son las sensaciones y los sentimientos que el espacio urbano le provoca".



Desde la Fundación, se señala que "hay una visión de lo urbano muy del siglo XXI, y a la vez hay una forma de escribir el artículo que conecta con los nuevos tiempos" y, el acto de entrega del premio será el miércoles día 14 de febrero, en la sede de la fundación, en la Plaza de San Jorge de la capital cacereña.



Cabe recordar que la FMCCB creó este galardón a fin de difundir los atractivos de la ciudad de Cáceres y premiar el mejor artículo o reportaje en prensa escrita relacionado con la ciudad y que pusiera de relieve sus valores sociales, humanos, culturales, artísticos o monumentales.



En las nueve ediciones anteriores fueron galardonados Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko, Juan José Ventura (Mención de honor), Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina, Antonio Colinas y Diego Doncel.



SOBRE ANTONIO LUCAS



Antonio Lucas es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Redactor de Cultura y articulista del diario El Mundo. Además colabora también con RNE en el programa 'Gente despierta' (Radio 1) y en el programa 'Más de Uno' (Carlos Alsina) y 'La Brújula', ambos de Onda Cero.



Su trayectoria poética se despliega en los libros 'Antes del mundo' (1996, accésit del Premio Adonais, Madrid, Rialp), 'Lucernario' (1999, premio Ojo Crítico de Poesía 2000), 'Las Máscaras' (2004), 'Los mundos contrarios' (2009, Premio Internacional Ciudad de Melilla) y 'Los desengaños' (2014, Premio Loewe).



Asimismo, en 2015 la editorial Visor publicó su poesía reunida con el título 'Fuera de sitio. Poesía 1995-2015'. También tiene distintas publicaciones sobre arte donde destacan los títulos 'Soledad Lorenzo, una vida en el arte' (2014), 'Manolo Valdés: esculturas' (2012), así como distintos textos para catálogos de artistas como José María Sicilia, José Manuel Ballester y David Rodríguez Caballero, entre otros.



En el ámbito de la narrativa y el periodismo tiene publicado un libro de perfiles literarios de algunos creadores esenciales de la cultura de los siglos XIX y XX reunidos bajo el título de 'Vidas de santos' (Círculo de Tiza, 2015). Y en el terreno del ensayo en 2017 publicó dos volúmenes: 'Poesía', una reflexión crítica de la escritura, editado por la Fundación Juan March (Madrid) y 'Periodismo y literatura', publicado por la Fundación Antonio Pereira (León).



EL JURADO



El jurado del premio ha sido presidido por María Justina Guisado, presidenta de la Fundación, junto con Isabel Bravo Cañadas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC); Diego Doncel, ganador de la novena edición del premio; Antonio Cid de Rivera, director de El Periódico Extremadura, y Juan Domingo Fernández, subdirector del Diario Hoy.



También han formado parte Conrado Gómez, director del seminario Avuelapluma, y José Manuel González, catedrático de Filología Hispánica y Lingüística General de la Universidad de Extremadura. Ha actuado como secretario el director general de la fundación, Luis Acha.