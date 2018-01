El PP pide cese de Vergeles "por atropellar" a los opositores

05 enero 2018 | Publicado : 14:01 (05/01/2018) | Actualizado: 14:33 (05/01/2018)

La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha criticado el "sectarismo" del consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, y ha exigido su cese "por atropellar de forma consciente y deliberada" los derechos de los opositores que optan a las plazas del Servicio Extremeño de Salud (SES).



De este modo lo ha señalado tras la comparecencia de Vergeles este viernes en Mérida para informar sobre la sentencia que obliga a valorar el trabajo desempeñado en los centros sanitarios privados en las oposiciones del SES, y donde el titular sanitario ha manifestado que la Administración regional es "proclive" a recurrir a dicha sentencia.



Frente a ello, Teniente ha manifestado que los 'populares' advierten de que "todo lo que toca Vergeles, se rompe y acaba generando serios problemas a los extremeños".



Así, la portavoz 'popular' ha recordado la reciente propuesta de impulso presentada por el su partido en la Asamblea, que fue rechazada con los votos del PSOE y sus "socios" de Podemos, y que pretendía "defender" los méritos derivados de la experiencia en centros privados de los profesionales sanitarios que optaran a las plazas de la sanidad pública extremeña.



Además, se trata de una propuesta en la que se incluyó la "reprobación de Vergeles como responsable de la sanidad en la región", informa el Grupo Parlamentario Popular en nota de prensa.



De esta forma, Teniente ha afirmado que "la justicia ha acabado dando la razón" a los que pedían amparo a los tribunales para que no se vulneraran sus derechos.



RECHAZAN LA RESPUESTA DE VERGELES



Al mismo tiempo, ha rechazado la respuesta del consejero de Sanidad al anuncio de la sentencia, ya que llevar una decisión judicial a la mesa del pacto "no es ninguna solución, sino un escollo más" que retrasará de nuevo este asunto.



De este modo, el Grupo Popular de la Asamblea considera que "no es de recibo echar balones fuera ante la magnitud de este problema", al mismo tiempo que ha puntualizado su portavoz que "las sentencias o se recurren o se acatan",



Asimismo, ha lamentado que la reacción de Vergeles sea "parapetarse en una mesa sectorial, cuando sabe perfectamente cuál es la solución y debe adoptarla como máximo responsable de este desaguisado".



"El consejero trolero tiene su propia ley y la lleva a las últimas consecuencias", ha aseverado Teniente, a la vez que ha pedido a Fernández Vara que "expulse sin más dilación de su gabinete a una persona que, no sólo miente de forma compulsiva, sino que por acción u omisión, lesiona sistemáticamente los derechos de muchas personas".



En este sentido, Teniendo ha indicado que esta vez le tocó a los aspirantes de enfermería, pero "ya lo han sufrido" los usuarios del transporte sanitario o los pacientes de las diferentes áreas de salud de Extremadura.



"DA LA RAZÓN" A LAS ENFERMERAS



El Grupo Popular ha considerado que la última sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Mérida "da la razón de forma incontrovertible" a las 30 enfermeras que recurrieron el pacto alcanzado el mes de julio por la Junta y las principales organizaciones sindicales, y que, supuestamente, venía a mejorar los procesos selectivos.



Los 'populares' han señalado que Vergeles "ha ignorado voluntariamente tanto las peticiones de los profesionales como las interpelaciones del PP de Extremadura para incorporar la valoración de la experiencia en centros sanitarios privados de forma directa en las oposiciones del SES".



Así, consideran que "la prepotencia del consejero se ha impuesto siempre a cualquier advertencia, como se ha hecho de forma insistente por parte de los 'populares', que venían poniendo el foco en las consecuencias desastrosas de la judicialización de los procesos selectivos en materia sanitaria".



La portavoz ha anunciado que la "cerrazón de Vergeles pronto tendrá nuevas consecuencias fatales", esta vez en relación con la supresión de la categoría de Atención Continuada, por lo que "volvemos a avisarle, volverá a ignorarnos, y volverá a pasar lo de siempre", ha dicho Teniente.



Asimismo, el PP ha señalado que el "modus operandi" del consejero "es bordear la legalidad", al mismo tiempo que su portavoz ha concretado que el consejero de Sanidad "ya ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para ignorar sentencias dictadas por los tribunales de justicia contra el propio SES por menospreciar la experiencia adquirida en centros privados".



En este sentido, Cristina Teniente ha reiterado que el propio consejero se defendía "embarrando y mintiendo" sobre el asunto, ya que llegó a decir que se habían archivado todas las reclamaciones judiciales.



"La posverdad en Extremadura lleva el apellido Vergeles y es inaceptable que Vara lo siga protegiendo dentro de su consejo de gobierno", ha apuntillado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.



En esta línea, el Partido Popular ha defendido la "necesidad de reparar de inmediato" el daño causado a los opositores, primero reconociendo la verdad y pidiendo disculpas en sede de Gobierno, y anunciando a la vez que se incorporará en el pacto el verdadero valor de la experiencia en la sanidad privada.



"No son profesionales de segunda, como pretende calificarles Vergeles, son los mismos profesionales que se encargan de apoyar al SES para curar a más extremeños en menor tiempo", ha puntualizado Teniente, que también ha recordado que la Consejería de Sanidad utiliza ocho millones de euros al año de dinero público cuando se deriva a las clínicas privadas lo que no puede absorber el propio servicio extremeño, ha concluido.