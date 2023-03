Osuna: Oposición pida "responsabilidades" al "chantajeador" de la grabación publicada

Ep

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reconocido que echa en falta que los partidos de la oposición pidan "responsabilidades" al "chantajeador" de la grabación publicada la pasada semana que incluye audios de una conversación "del entorno privado" entre un extrabajador municipal y él mismo.

Al mismo tiempo, ha vuelto a recalcar que ni él ni "nadie" de su equipo de gobierno en los ocho años que lleva al frente del consistorio de la capital extremeña le ha hecho "un favor absolutamente a nadie" en la ciudad en materia de contratación, y ha invitado a denunciar ante los tribunales si alguien cree que "ha habido un trato de favor" desde su ejecutivo en contratos.

De este modo, se ha pronunciado Rodríguez Osuna a preguntas de los medios este lunes (en la presentación de nuevos contenedores de residuos) sobre si reconoce algún tipo de 'trato de favor' en los audios en cuestión con el extrabajador municipal. "No, no... Este equipo de gobierno no le ha hecho un favor absolutamente a nadie en esta ciudad (en materia de contratación), a nadie... Los tribunales los componen funcionarios de la administración pública", ha espetado.

En este punto, preguntado también si espera algún tipo de pronunciamiento público sobre las grabaciones en cuestión por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el primer edil ha afirmado que no espera "nada", y ha aprovechado para reconocer que lo que sí echa en falta es que "alguien en algún momento, algún partido político (de la oposición) le pidiera responsabilidades al chantajeador, al que chantajea a un cargo público".

"Los cargos públicos necesitamos también que se nos apoye y se nos defienda frente a gente que utiliza delitos, que es un delito al fin y al cabo, denunciado en el año 2021...", ha dicho, y ha recordado que "parece que eso no importa a nadie".

En este sentido, ha añadido que "la política no se trata de lo que no diga sino de lo que uno haga", y ha considerado que "es importante también que eso se valore".

En cualquier caso, Rodríguez Osuna ha mostrado "todo el respeto para todas las formaciones políticas por supuesto como no puede ser de otra manera" (en cuanto a las peticiones de dimisión que está realizando la oposición), y ha incidido en que, mientras tanto, su equipo de gobierno va a "seguir trabajando por cambiar la ciudad, porque es lo que nos importa ahora mismo", ha apuntado.

SIN TRATOS DE FAVOR

En cuanto a si en sus palabras en el audio reconocía 'trato de favor' hacia personas relacionadas con el PSOE, Rodríguez Osuna ha negado tal cuestión. "No, no... Este equipo de gobierno no le ha hecho un favor absolutamente a nadie en esta ciudad, a nadie, los tribunales los componen funcionarios de la administración pública", ha indicado.

"Este alcalde ni ningún miembro le ha dicho a ningún funcionario que tuviera un trato de favor contra nadie", ha reiterado Osuna, quien ha añadido que "si alguien cree que ha habido un trato de favor tendrá que ir a denunciarlo, no lo dicho, el hecho".

"En ocho años de gobierno ni este alcalde ni nadie de mi gobierno le ha dicho a ningún funcionario municipal, que son los que componen todos absolutamente los tribunales tanto de planes de empleo como de estabilización del empleo, como de las oposiciones públicas... Jamás le he dicho yo a un funcionario, ni yo ni nadie de mi gobierno, que entrara nadie por la puerta de atrás", ha recalcado el alcalde.

HAY QUE DEMOSTRAR LAS COSAS

En la misma línea, Rodríguez Osuna ha rechazado que se pueda "sacar de contexto una conversación del entorno privado y hacerlo como se ha hecho", al tiempo que ha señalado que "se puede matar civilmente a una persona, sí, pero hay que demostrarlo".

"Y lo que no puede ser es que lo que no se consiga con la política, si alguien no es capaz de conseguir algo en la política lo quiera conseguir de otra manera", ha añadido.

"Al menos lo que me interesa a mí es que los vecinos y vecinas sepan la realidad de lo que pasa y de lo que hay y que alguien se ponga a defender a aquellos cargos públicos que son chantajeados por una persona que tiene una denuncia en lo penal", ha subrayado el alcalde de Mérida.