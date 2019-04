En Mérida, De Miguel defiende que el "voto útil" es el que va a las "mayorías sociales"

Ep

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha defendido que el "verdadero voto útil" es el que va hacia las "mayorías sociales" y hacia a la gente que "levanta con sus manos nuestras ciudades, nuestra región y nuestro país".



"Unidas por Mérida y Unidas por Extremadura es la mejor opción para que Extremadura y Mérida estén donde se merecen", ha aseverado De Miguel en la presentación de las cinco primeras personas de la candidatura de Unidas por Mérida a la alcaldía de la capital extremeña.



Así, la candidatura Unidas por Mérida está encabezada por Álvaro Vázquez Pinheiro, Montserrat Girón Abumalham, Raúl Gijón Rodríguez, Amparo Guerra Morato y Óscar Fernández Moruno.



En este punto, la candidata a la Presidencia de la Junta ha explicado que se ha decidido realizar la presentación de la candidatura frente al Mercado de Calatrava por ser un "símbolo de las políticas del Partido Socialista cuando se le deja solo".



De esta forma, ha criticado que este partido "abraza los postulados más capitalistas y más neoliberales" y privatiza lugares como este mercado, que en su opinión debería ser un enclave en el que se apostara por el comercio local y de cercanía y no por un "mercado gourmet orientado hacia el turismo".



Así, como ha dicho, "nada tiene que ver" este concepto con el de dar servicio a la ciudadanía emeritense que quiere una ciudad "más habitable, más acogedora y con servicios públicos de calidad".



Por su parte, el candidato de Unidas por Mérida a la alcaldía de Mérida, Álvaro Vázquez, ha explicado que los objetivos de la candidatura es ser una "alternativa política" al PSOE y al resto de formaciones, además de representar a la "mayoría social".



En la misma línea, ha indicado Vázquez que esta candidatura tiene como premisas "decir la verdad", ya que, como ha dicho, una ciudad que está en "situación de emergencia social" no se puede permitir un equipo de gobierno que tenga como lema 'Mérida enamora', ya que es un "insulto para todos aquellos que están en paro o que no llegan a final de mes".



También ha indicado que las personas que concurrirán bajo las siglas de Unidas por Mérida representan a los que "sufren la crisis" y a los "precarios", además de insistir en que hay que "separar lo decente de lo indecente" y ha abogado por "impugnar la forma de gestionar" que han desarrollado el PSOE y el PP en sus gobiernos.



"Entendemos que la única manera que hay de que tengamos un ayuntamiento al servicio de los vecinos es cambiando a las personas que están al frente", ha manifestado.



Por su parte, la número dos de la candidatura Unidas por Mérida, Montserrat Girón, ha destacado que la candidatura conforma una fuerza "sólida y diversa" y que tratará de conjugar una candidatura que una a personas de partidos políticos con experiencia y a otra gente que quiere dar un paso adelante.



La alternativa que plantea Unidas por Mérida, según ha manifestado Girón, es conseguir una ciudad "vivible, feminista, ecologista y que se preocupa por su gente".



"La Mérida que queremos en esta candidatura es una Mérida que se pone enfrente de la injusticia y de la desigualdad y que quiere ser eficaz, acogedora y de todos", ha asegurado.



UNIDAS POR MÉRIDA NO ENTRARÁ EN UN GOBIERNO DEL PSOE



A preguntas de los medios, Álvaro Vázquez, ha asegurado que Unidas por Mérida "en ningún caso" entrará en un gobierno del PSOE porque "no" se fía de dicho partido, aunque sí ha afirmado que cuando se den "circunstancias razonables" se podría llegar con los socialistas a "acuerdos puntuales".



"Una formación política tiene que hacer dos cosas, si está en el gobierno gobernar y si está en la oposición tiene que cerrar el puño para golpear o abrir la mano para pactar", ha añadido.



De la misma forma, ha aseverado que "en ningún caso" esta candidatura va a permitir un "gobierno de la derecha".