Cruce de acusaciones entre Gobierno Local y PP sobre concurso puestos estructura

Ep./Rd.

El gobierno de Mérida ha destacado que las bases del concurso municipal de provisión de puestos han sido "consensuadas" con las centrales sindicales y pueden presentarse "todos los funcionarios que lo deseen", mientras que el Grupo Municipal Popular "no" descarta acudir a los tribunales por "presuntas irregularidades" en dicha materia.

Así, el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida Juan Carlos Perdigón ha anunciado que el PP local no descarta acudir a los tribunales si el consistorio emeritense insiste en mantener las bases del concurso de puestos de estructura, en las que según indica se han detectado "presuntas irregularidades para favorecer a comisarios políticos" socialistas.

Según ha detallado en una rueda de prensa, tres de los puestos que salen a concurso son un "traje hecho a medida" para "destacados" miembros del PSOE, que buscan "blindarse" en las instituciones ante el "temor" de "perder la silla" después de las próximas elecciones autonómicas y locales, previendo el "desgaste" de sus siglas, como "consecuencia" de las "cesiones" de Pedro Sánchez a los independentistas.

Tal y como ha explicado el 'popular', estos tres puestos estarían destinados a la actual secretaria general de Hacienda en el gobierno de Fernández Vara, Ascensión Murillo, así como a un "familiar" de la exconcejala delegada de Gabinete Jurídico en la época de Ángel Calle, y la exalcaldesa de Valverde de Mérida y exeurodiputada socialista, Manuela Frutos, ha señalado.

Para Perdigón, es una "auténtica vergüenza" que "con tantos emeritenses que no encuentran un puesto de trabajo", el Ayuntamiento de Mérida "plantee blindar a sus comisarios políticos" y, en este sentido, ha reiterado que el PP "no piensa quedarse de brazos cruzados" y pondrá este asunto en manos de su equipo jurídico para analizar las vías para parar este "despropósito".

Durante su intervención, el concejal 'popular' ha explicado que la composición del tribunal "incumple" lo determinado en las bases del concurso, que establecen que debe estar "compuesto únicamente" por funcionarios, y, además, ha comentado que las titulaciones exigidas para la cobertura de ciertos puestos "llama poderosamente la atención", porque "no guardan relación con las funciones a desempeñar", ha dicho.

En este sentido, ha concretado que el puesto de directora de Atención a la Discapacidad, que "estaría reservada" para Murillo, "exige como titulación para su cobertura la licenciatura o grado en Filosofía y Letras, sección Ciencias de la Educación y especialidad en Pedagogía, cuando los profesionales que se dedican a esta función son licenciados en psicología, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales".

Sobre esta plaza, Perdigón ha comentado, también, que fue "creada específicamente y a medida para esta señora" hace un año, a pesar de que las competencias de Atención a la Discapacidad son de la Junta de Extremadura. "El Ayuntamiento de Mérida únicamente gestiona un centro especial de empleo y no centros de discapacidad, porque estos pertenecen al Sepad", ha puntualizado.

Por otro lado, en el caso del puesto de dirección de la Promoción de la Igualdad, que estaría "guardado" para un familiar de Marisa Tena, según ha dicho, "la titulación exigida es de un grupo C2, es decir, auxiliar administrativo", cuando "como mínimo", en relación con el grado de responsabilidad de este cargo, "debería ser para un diplomado A2", señala en nota de prensa el PP de Mérida.

Finalmente, en cuanto al puesto de dirección de Infancia, que estaría "blindado" --ha dicho-- para Manuela Frutos, ha explicado que esta persona "está ocupando en comisión de servicio esta plaza desde el inicio" de la legislatura "para sumar puntos", cuando "la normativa es clara" y "señala que esas comisiones de servicio solo pueden otorgarse por dos años y no casi por cuatro, como es el caso".

Así, Perdigón ha calificado de "tomadura de pelo" que este concurso se esté realizando "a tres meses de las elecciones", cuando debió haberse hecho "al principio de la legislatura, como "prometió" el PSOE en su programa electoral y porque así lo exigían los sindicatos". "Este procedimiento se está haciendo a la carrera por puras urgencias electorales", ha concluido.

RESPUESTA AYTO DE MÉRIDA

Por su parte, la delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Carmona, ha salido al paso de las declaraciones del edil del Partido Popular Juan Carlos Perdigón, en las que ha aludido a "situaciones irregulares" en el procedimiento de provisión de puestos de estructura municipal.

Carmona ha señalado que, "el Partido Popular vuelve a insultar a los funcionarios de éste ayuntamiento, señalándolos con el dedo como si de una dictadura se tratara".

Ha destacado que, el ayuntamiento y su alcalde, son el "único" equipo de gobierno de grandes ciudades de este país que "no tiene designado a nadie a dedo" y que "el Partido Socialista lo único que ha hecho es devolver la dignidad y sus derechos a los trabajadores municipales, y el protagonismo que les correspondía a las centrales sindicales".

Ha recordado que a los procedimientos de selección del concurso de provisión de puestos de estructura de este ayuntamiento "se puede presentar cualquier funcionario que lo desee, con unos criterios establecidos que han sido debidamente consensuados con todas las centrales sindicales, no siendo impugnados por ningún sindicato ni partido político en el tiempo legalmente establecido".

Para Carmona, resultan "sorprendentes" las declaraciones del edil 'popular', y ha señalado que "a dedo nombraron ellos, sin concurso público, a todos los directores, jefes de servicio, coordinadores, asesores de alcaldía, jefes de gabinete de alcaldía, técnicos fiscales, gerentes, encargados generales de parque municipal, directora gerente de emisora municipal, etc... , con unos sueldos designados también a dedo de entre 40.000 euros y 60.000 euros, en todas las delegaciones municipales, con claro menosprecio a la libre concurrencia y a los criterios de igualdad, mérito y capacidad". Destacando que "el único mérito era ser del Partido Popular", añade.

Ha recordado, también, que "a dedo castigaron a todos los que consideraron de izquierdas quitándoles incluso las plazas que habían ganado por concurso (cuando gobernaba el PP, por cierto)", tal y como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Por tanto, Carmona no entiende la "manipulación torticera e interesada, realizada por parte del Partido Popular, no es, si no eso, una manipulación interesada para sacar rédito político, ellos estaban acostumbrados a hacerlo todo a su manera, que no era otra que "el dedazo", señala en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Ha destacado que, en el proceso, las personas "señaladas" por el Partido Popular "se someterán, si hubieran concurrido al mismo, a un proceso de selección al que puede presentarse quien quiera, con unos méritos objetivos consensuados y debidamente publicados, donde no existe posibilidad de introducir criterios subjetivos". Al tiempo que ha mostrado su "sorpresa" porque "es curioso que solo se metan con estas tres plazas cuando se convocan muchas más".

En definitiva, destaca que, como según ha dicho viene haciéndose desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno local "seguirá defendiendo los derechos y libertades de los trabajadores por encima de los intentos del Partido Popular de denigrar la dignidad de los mismos".