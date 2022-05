Junta invita a confiar en adelanto inicio curso porque viene bien a comunidad educativa

Ep



La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha invitado a tener "confianza" en la decisión adoptada por la Junta de adelantar al 6 de septiembre el inicio del próximo curso escolar en la región porque, a su juicio, "viene bien a la comunidad educativa".



Así, ha defendido poder "experimentar cómo funciona", toda vez que además Extremadura a nivel educativo "tiene que estar abierta al avance en ciertas cuestiones"; y ha considerado que la nueva medida "va a funcionar bien".



"Por tanto, vamos a probar, yo animo a que tengan confianza y que podamos analizar cuál ha sido el funcionamiento de este cambio y el año que viene podamos defender un modelo u otro", ha espetado en todo caso la consejera, a preguntas de los medios durante una visita a un colegio este viernes en Ruecas, entidad local menor de Don Benito (Badajoz).



"Yo creo que Extremadura a nivel educativo tiene que esta abierta al avance en ciertas cuestiones como por ejemplo lo hemos estado en el día 1 de septiembre, con el adelanto de la evaluación extraordinaria al mes de junio al igual que el resto de CCAA, y creo que esto es un avance más y creo que viene bien a la comunidad educativa", ha apuntado Gutiérrez, quien ha subrayado que en todo caso se cumple en el nuevo calendario con los 175 días lectivos que establece la normativa.



Así, como motivos que han "impulsado" a la Junta para adelantar al 6 de septiembre el inicio del próximo curso escolar en la comunidad, la consejera ha explicado que el año pasado ya se inició el curso "con todos los interinos incorporados en su centros educativos, con todos los docentes el día 1 de septiembre y eso anteriormente nunca se daba".



Ha añadido, también, que este año como "novedad" la evaluación extraordinaria que antes siempre era en septiembre se incorpora para finales de junio y, "por tanto, los alumnos de primero de Bachillerato terminarían de esta forma antes las clases lectivas el 16 de junio para poder celebrar esa evaluación extraordinaria a finales del mes de junio, el 28", ha explicado.



Al mismo tiempo, ha argumentado que también es "importante" tener en cuenta que se "acompasa" el calendario escolar al inicio de las clases del primer ciclo de educación infantil con las aulas 0-3 que se están implantando en los centros educativos.



En la misma línea, Esther Gutiérrez ha añadido que por parte de la Administración regional "se ha hecho la consulta a asociaciones de padres y madres y a nivel de conciliación es un beneficio".



"Por tanto, son condiciones totalmente diferentes a las que se daban en otros cursos pasados. Extremadura siempre hemos sido uno de las comunidades que ha comenzado más tarde el curso escolar. Esto nos permite adelantarlo y sobre todo teniendo en cuenta el calendario el día 6 y el día 7 son días de encuentro en los que se hacen las presentaciones y en los que van a tener flexibilidad horaria, se mete un puente en medio por el Día de Extremadura, y el día 12 ya pueden comenzar con total normalidad las clases y ya con toda la organización y con todas las presentaciones hechas", ha espetado.



ANTE LAS CRÍTICAS DE ALGUNOS SINDICATOS



Por otra parte, preguntada sobre algunos sindicatos docentes que ven difícil la organización del curso con las fechas del nuevo calendario, la consejera de Educación ha reconocido que le sorprende "mucho" esta reacción porque en la mesa donde se abordó la medida "no todos los sindicatos han estado en contra de esta propuesta".



"Hay sindicatos que ni siquiera han hecho aportación a este calendario, a otros sindicatos no les ha parecido mal, y otros han cambiado de opinión una vez han salido de la mesa. O sea que no ha habido una posición en contra unánime por parte de los sindicatos", ha apuntado.



En este sentido, Gutiérrez se ha preguntado "¿qué cambio hay?", ya que "si en otros años no se incorporaban los interinos el día 1, sino a lo mejor el 6 ó 7 de septiembre o incluso cuando comenzaban las clases, ¿qué cambio hay?"



"¿Dónde están los días que no les permite organizar bien las clases, si desde el día 1 hasta el día 6 que puedan tener las presentaciones todos los docentes, todos los profesionales van a estar en las aulas educativas?", se ha preguntado la consejera, quien ha subrayado que a su juicio con el nuevo calendario "no hay problema en cuanto a la organización".