CSIF celebra que Educación ejecute fallo ganado en Supremo que afectará a 2.888 interinos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado que la Consejería de Educación haya puesto en marcha el procedimiento administrativo para cumplir con la sentencia.



La sentencia, que va ejecutar la Administración y que da la razón a CSIF, afecta a 2888 interinos, por lo que el sindicato, primero en la Educación Pública en Extremadura, aplaude el proceso iniciado este viernes por la Dirección General de Personal Docente, con la publicación de las listas de los trabajadores afectados y que abre un plazo de 5 días hábiles para que comprueben sus datos y puedan solicitar su reconocimiento tanto económico como administrativo.



Según CSIF, la ejecución de este mandato judicial "avalará que miles de interinos docentes no universitarios de la comunidad se incorporen a las aulas a fecha 1 de septiembre" y no en días posteriores como ha venido ocurriendo hasta ahora, lo que "mejorará la organización de los centros educativos".



En este sentido, avanza que sigue trabajando ante los Tribunales "para que se reconozcan los efectos económicos y administrativos de aquellos que obtuvieron vacante en los cursos siguientes al curso 2017/2018".



Así, supone el sindicato que el Tribunal Supremo, "en base a lo que ha legislado hasta ahora", seguirá "dando la razón a CSIF", por lo que confían en que "la siguiente sentencia avale las tesis del sindicato para conseguir lo que consideramos de justicia para el colectivo interino docente no universitario".