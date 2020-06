15 cursos presenciales y 10 online en los XXI Cursos Internacionales Verano-Otoño de UEX

Ep

Los XXI Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura (UEx) se celebrarán entre los meses de junio y noviembre con 25 cursos, 15 de ellos presenciales en Badajoz, Cáceres, Cuacos de Yuste y Don Benito y el resto en modalidad online, en torno a temáticas relacionadas con la Tecnología, la Economía, las Humanidades o la Política como el 'Curso de gobierno y liderazgo' de la Escuela de Ideas Juan Carlos Rodríguez Ibarra.



El rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, acompañado del vicerrector de Extensión Universitaria, Juan Carlos Iglesias Zoido, y la directora del Secretariado de Actividades Culturales, María Antonia Pardo, ha presentado estos XXI Cursos Internacionales de Verano-Otoño.



En su intervención, Antonio Hidalgo ha explicado que la UEx, como todas las instituciones y servicios, con motivo de la crisis del coronavirus ha tenido que tomar "muchísimas" decisiones, "muchas de ellas han sido auténticos saltos al vacío", y que una vez han conseguido adaptarse a la dinámica de funcionamiento de una Universidad, se han planteado el devenir de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) "con las modificaciones correspondientes" o el próximo curso.



Otro de los eventos dentro del programa anual de la UEx son los cursos de verano, sobre los cuales ha hecho hincapié en que han requerido meses de trabajo y coordinación y en que "en ningún momento se ha planteado interrumpir" esta actividad que "no deja de ser un elemento clave" para la Universidad de Extremadura en su actividad docente e "incluso" de divulgación y de conexión con otros estamentos que no son los "puramente académicos".



Seguidamente, Hidalgo ha apuntado que la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19 "sí marca las reglas del juego" y que se ha retrasado la celebración de los cursos, más allá del 21 de junio cuando finaliza el estado de alarma, y se ha incrementado el número de cursos que se ofrecen de manera virtual.



CONTACTO UNIVERSIDAD-SOCIEDAD



Juan Carlos Iglesias Zoido ha redundado por su parte en que estos cursos internacionales están concebidos como una actividad de colaboración y encuentro entre la Universidad y la sociedad, y que se trata de una actividad "asentada" y caracterizada por contar con distintos patrocinadores, además de tener los cursos un reflejo en créditos, por lo que el alumno que lo haga podrá usarlos como créditos optativos.



Sobre su distribución geográfica, ha destacado que, frente a otros años en los que han trabajado para que se distribuyesen por toda la región, en esta ocasión la pandemia "lo ha dificultado", por lo que se han concentrado en Cáceres y Badajoz con sedes complementarias como Cuacos de Yuste y Don Benito por cuestiones sanitarias, de manera que, de 25 cursos, 15 serán presenciales y 10 online.



Asimismo y sobre su temática y su duración, ha indicado que se han incorporado todos los hábitos del saber con una distribución "bastante coherente" en torno a la Ciencia, Humanidades o Sociales, junto con que su comienzo se ha retrasado por la pandemia y, en concreto, el primer curso comenzará a finales de mes, mientras que una "buena" cantidad se han aplazado a septiembre u octubre, cuando las condiciones sanitarias serán "mejores".



También se ha referido a la habitual colaboración de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, cuyos cursos se integran en la oferta de cursos internacionales de verano-otoño de la UEx, y que ofrece becas que cubren el importe de la tasa, como también la Universidad las ofrecerá por unos 80 o 90 euros en concepto de desplazamiento.



TEMÁTICA DE LOS CURSOS



María Antonia Pardo ha sido la encargada de detallar la temática de estos cursos, sobre la cual ha destacado su relación con la actualidad dado que, entre sus objetivos, se cuentan discutir, debatir y cuestionar lo que más preocupa en estos momentos como sociedad, y ha abundado en que la oferta de este año se ha ordenado atendiendo a distintos campos de conocimiento, como el tecnológico, económico, social y humanístico.



En clave tecnológica, ha concretado que junto a cursos consolidados como el de 'Nano-Citometría: Vesículas Extracelulares y Virus', otros giran en torno a 'Internet of Things(IoT), BigData, Machine Learning y Blockchain para revolucionar el sector agroganadero' o a 'Aplicaciones TIG (Tecnologías de la Información Geográfica) en la Criminología'.



Dentro del ámbito económico, ha anunciado la celebración del 'I Encuentro iberoamericano de Teoría Monetaria Moderna', el curso 'Conócete, define tu estrategia y encuentra el empleo que quieres' o el "ya clásico" Campus Emprendedor de Verano de la Uex, así como otro ligado al mundo económico y al tributario como 'La gestión de los tributos locales mediante un organismo de recaudación', o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Los cursos de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste tratan este año sobre los problemas y relaciones políticas del pasado y del presente; y también hay otros en clave política sobre 'Las políticas de cohesión y solidaridad en la Unión Europea' o el de 'Curso de Gobierno y Liderazgo. Escuela de Ideas Juan Carlos Rodríguez Ibarra'.



Según ha subrayado, este último curso está patrocinado por esta fundación y en el mismo se prevé la presencia de "reconocidas personalidades" en el ámbito político nacional e internacional como el propio expresidente extremeño Rodríguez Ibarra; el también doctor honoris causa por la UEx, Santiago Muñoz Machado; la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; y el expresidente de España, Felipe González, junto a Borja Sémper, Eduardo Madina o Manuela Carmena.



La programación de los cursos internacionales concluye en noviembre con el VIII Seminario Internacional de Jazz, incardinado en la programación del Festival Internacional de Jazz de Badajoz y que pondrá el "broche final" a los cursos con un concierto en el López de Ayala, según ha detallado Pardo, que ha agregado que la oferta cultural y lúdica ligada a los cursos se completa con conciertos del coro de la UEx o actividades del Aula de danza.