Concurso traslados de Inspectores al Servicio Administración Educativa e Inspectores

DOE recoge convocatoria del concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.

Las plazas que se convocan serán, al menos, las vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2019, así como aquellas que resulten de la resolución de este concurso y siempre que en cualquiera de los casos la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa.

La determinación provisional y definitiva de estas vacantes se realizará con anterioridad a la resolución provisional y definitiva de este concurso de traslados, mediante resoluciones de la Dirección General de Personal Docente, y serán publicadas en el Portal del Docente de Extremadura http://profex.educarex.es/profex/ (Plantillas) y en el DOE.

CARÁCTER VOLUNTARIO

Podrán participar con carácter voluntario en este concurso los funcionarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, es decir, los docentes de carrera que se encuentren en situación de servicio activo, siempre que al finalizar el presente curso escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo, en plazas de inspección educativa dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.

Asimismo, el personal funcionario docente de carrera que se encuentre en situación de servicios especiales declarada desde plazas de inspección educativa dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, siempre que al finalizar el presente curso escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo.

Además, también podrá participar de manera voluntaria el personal funcionario docente de carrera que se encuentre en situación de excedencia voluntaria, siempre que ya hubieran obtenido su primer destino definitivo, declarada desde plazas de inspección educativa dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.

Si se tratara del supuesto de excedencia voluntaria sólo podrán participar si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos años desde que pasaron a esta situación y su último destino docente hubiera sido en plazas de inspección educativa dependientes de la Consejería.

Y, finalmente, el personal funcionario docente de carrera que se encuentre en la situación de suspensión declarada desde plazas de inspección educativa dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, siempre que al finalizar el presente curso escolar haya concluido el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspensión y, al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo.

PARTICIPACIÓN FORZOSA

Están obligados a participar los funcionarios que, procedentes de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida de su destino definitivo, tengan, con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria, un destino con carácter provisional en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Empleo.

En el supuesto de que no participen en el concurso o no soliciten suficiente número de plazas vacantes, se les adjudicará libremente destino definitivo en plazas ubicadas en Extremadura. Y de no adjudicárseles destino definitivo permanecerán en situación de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado servicios durante el curso 2019/2020.

Asimismo, están obligados a participar los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida de su plaza de destino que, cumplida la sanción, no hayan obtenido un reingreso provisional y que hayan sido declarados en esta situación desde una plaza dependiente de la Consejería de Educación y Empleo.

En el supuesto de que no participen en el presente concurso o, si participando, no solicitaran suficiente número de plazas quedarán, en el caso de no obtener destino definitivo, en la situación de excedencia voluntaria

Igualmente, participarán de manera forzosa, aquellos funcionarios que hayan perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérseles suprimido expresamente la plaza que desempeñaban con carácter definitivo.

Y en el supuesto de que debiendo participar no concursen, serán destinados de oficio dentro de Extremadura. Asimismo, los que cumpliendo con la obligación de concursar, no obtuvieran ningún destino de los solicitados, serán adscritos provisionalmente a la provincia en la que prestaban servicios en el momento de producirse la causa que originó la pérdida de su destino definitivo.

También participarán de manera forzosa aquellos funcionarios, que con pérdida de la plaza que desempeñaban con carácter definitivo pasaron a prestar servicios en otros puestos de la Administración manteniendo su situación de servicio activo en su Cuerpo, siempre que hayan cesado y obtenido un destino provisional en plazas dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.

A los inspectores incluidos en este apartado que no concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas vacantes se les adjudicará libremente destino definitivo en plazas ubicadas en la comunidad autónoma. Y, en el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación de destino provisional en la provincia en la que hayan prestado servicios durante el curso 2019/2020.

Finalmente, participarán de forma forzosa también los funcionarios en prácticas, aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Resolución de 26 de febrero de 2019, para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación a fin de obtener su primer destino definitivo.

La adjudicación de destino a estos participantes se hará teniendo en cuenta el orden en que figuren en su nombramiento como personal funcionario en prácticas y su toma de posesión estará supeditada a la superación de la fase de prácticas y a su nombramiento como funcionarios de carrera.

A quienes no participen o, haciéndolo, no soliciten todos los puestos susceptibles de cubrir en este procedimiento, se les adjudicará de oficio un puesto de trabajo de Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el caso de no obtener destino definitivo, se les declarará pendiente de destino provisional. La adjudicación de destinos a este colectivo se realizará con posterioridad a la de los funcionarios de carrera.

SOLICITUDES

Los interesados deberán utilizar obligatoriamente el modelo oficial de solicitud que se encontrará disponible en la dirección de Internet http://profex.educarex.es/profex/ (Concursos de traslados) y, una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser impresa, firmada y presentada junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados.

Las solicitudes, así como la documentación acreditativa de los méritos se presentarán en la Dirección General de Personal Docente. Asimismo, podrán presentarse en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, o en cualquiera de los registros u oficinas designados para ello.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de 15 días hábiles, es decir, hasta el próximo día 10 de febrero.

La adjudicación provisional de los destinos se hará pública en la dirección de Internet http://profex.educarex.es/profex/ (Concursos de traslados).

Los concursantes podrán presentar reclamaciones contra la resolución provisional, a través del órgano en que presentaron su solicitud de participación, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la exposición.

Resueltas las reclamaciones y renuncias, la Dirección General de Personal Docente dictará la resolución por la que se resuelva definitivamente este concurso de traslados que se publicará en el DOE. Por su parte, los destinos adjudicados en la resolución definitiva son irrenunciables y los participantes se deben incorporar a las plazas obtenidas.