Plazo peticiones para centros educativos en el curso 2020-2021 sera del 1 al 24 de abril

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el calendario y otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la región, para el curso escolar 2020-2021.



La persona solicitante que vaya a participar en el procedimiento general de admisión del alumnado en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, presentará una única solicitud, en el centro educativo que figure en primera opción del 1 al 24 de abril de 2020.



Posteriormente, el 14 de mayo se publicará la relación provisional de puntuaciones en los centros educativos y en sus oficinas de escolarización. El 19 de junio se publicarán las listas definitivas del alumnado admitido y no admitido.



El plazo de matriculación en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato será del 1 al 15 de julio



El alumnado con asignaturas pendientes de la convocatoria de junio, y para el que se haya adjudicado plaza con posterioridad al 15 de julio y no haya podido formalizar su matrícula con anterioridad, podrá matricularse del 1 al 7 de septiembre.



Para participar en el procedimiento específico de admisión en Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado procedente de centros adscritos de Educación Primaria, que se desarrolla con carácter previo al procedimiento general, se presentará una única solicitud en el centro de Educación Primaria desde el que se solicita plaza.



Antes del 28 de enero, en los centros de Educación Primaria, se facilitarán los impresos de solicitud para acceder a alguno de los centros de Educación Secundaria a que esté adscrito; y del 3 al 14 de febrero se podrán entregar las solicitudes en el centro de Educación Primaria desde el que se solicita plaza.



Posteriormente, el 5 de marzo se publicarán las listas provisionales de puntuaciones en los centros educativos; y el 30 de marzo se darán a conocer las listas definitivas de alumnado admitido y no admitido con su centro de reubicación y de remisión al centro de Educación Primaria de las certificaciones de reserva de plaza del alumnado admitido.



Con el fin de que pueda realizarse el seguimiento del estado de la admisión del alumnado, el centro receptor dará acceso a la Secretaría Virtual de la plataforma Rayuela a la persona solicitante.



CRITERIOS DE BAREMACIÓN



Las solicitudes de admisión se ordenarán según la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo entre los que destacan los criterios como el de tener hermanos matriculados en el centro, la existencia de padre, madre o tutor legal que trabaje en el centro, mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, o pertenencia a familia numerosa, entre otros.



Las delegaciones provinciales de Educación de Cáceres y Badajoz establecerán, antes del comienzo del plazo de presentación de solicitudes y mediante resolución, el número de plazas vacantes de cada centro educativo, para cada uno de los cursos autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2020/2021.



Deberán especificar las reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español, o que presente desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole y las reservadas para el alumnado con necesidades educativas especiales.