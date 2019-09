Juan Antonio Bermúdez Santos presenta el cuento infantil "El libro del abuelo"

La edición del cuento infantil "El libro del abuelo" de la Editorial ViveLibro, está orientado para motivar a los alumnos en la lectura. Su autor es Juan Antonio Bermúdez Santos, natural de Puebla del Maestre (Badajoz) y maestro de Educación Primaria en Extremadura.

Con 32 años de edad, este joven extremeño se ha interesado a lo largo de su trayectoria por el relato corto y ha recibido varios premios en certámenes literarios. Ahora se introduce en la literatura infantil con el cuento “El libro del abuelo”, cuyo objetivo es fomentar la lectura entre los más pequeños de la casa, puesto que cree que “se está perdiendo”, motivo por el que “hay que animar y motivar desde la escuela”, defiende.

En esta publicación, Alonso, personaje principal, viaja disgustado al pueblo de los abuelos porque sus padres no le dejan llevar aparatos electrónicos. Una vez allí, de la mano de su abuelo y de su prima Carlota, descubrirá que los libros que esperan pacientes en un polvoriento desván encierran infinitas aventuras que desean cobrar vida.

Así pues, con ayuda de su “inagotable escudera”, dará vida a uno de los grandes personajes de la literatura, según lo describe el propio autor.

"El cuento es educativo y a los niños les encanta. Al ser maestro interino pasas por multitud de colegios y cuando lo hemos leído en clase he notado muchísimo interés. Por eso, me comprometí con ellos a sacarlo este verano y aquí está. Recién salido del horno. Ahora solo queda que tenga buena acogida, que los niños lo lean y no coja mucho polvo en la estantería", recalca Juan Antonio Bermúdez Santos.

Cabe destacar que en los próximos días conocerá las fechas de presentación del libro en Mérida, Badajoz y Cáceres. No obstante, los interesados ya pueden adquirirlo en la página web de ViveLibro, la editorial encargada de su edición, o a través del correo electrónico juanantoniobermudez1987@gmail.com